صور| رئيس جامعة جنوب الوادي يشهد ماراثون رياضي لطلاب كلية التمريض‎

نظمت كلية التمريض بالتعاون مع قسم الإدارة الرياضية بكلية التربية الرياضية بجامعة جنوب الوادي، ماراثون رياضي تحت شعار “شبابنا بصحة أفضل” بمشاركة طلاب وطالبات كلية التمريض.

والمارثون تحت رعاية الدكتور عباس منصور رئيس الجامعة والدكتور حفني إسماعيل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتورة نادية عبد الله عميد كلية التمريض والدكتور مصطفى النوبي عميد كلية التربية الرياضية.

أطلق رئيس الجامعة اشارة بدء الماراثون من الصالة المغطاة بالجامعة، وحتى كلية التمريض بمسافة 5 كيلومتر للطلاب و2 كيلومتر للطالبات، وقام الدكتور عباس منصور رئيس الجامعة بتكريم العشر الأوائل في السباق من الطلاب والطالبات، مشيدًا بحرص الكليات على إقامة الأنشطة الطلابية والتعاون المثمر بين كلية التمريض وكلية التربية الرياضية.

وحصل على المركز الأول من الطلاب إيهاب عبد الله، والمركز الثاني محمود كمال، والمركز الثالث محمد رمضان بدوي، ومن الطالبات المركز الأول الطالبة إسراء سعيد، والمركز الثاني. جهاد سيد والمركز الثالث فاطمة نجاح. وشهد حفل توزيع الجوائز لفيف من أعضاء هيئة التدريس بحضور كبير من طلاب الجامعة​​.