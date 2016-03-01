اعتماد نتيجة تقيم المدارس ضمن خطة «التربية البيئية» في الأقصر

اعتمد طه بخيت، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، نتيجة تقيم المدارس ضمن خطة الإدارة العامة للتربية البيئية بديوان عام الوزارة.

وشمل التقييم التلوث البيئي والتغيرات المناخية والموارد البيئية والطاقة والمشكلات السكانية والتوعية المرورية والتوعية السياحية والاتجار بالبشر والتدخين والإدمان والنظافة العامة والشخصية والتغذية الصحية والوقاية من الأمراض.

وقال موسى عبد الله، المتحدث الرسمي لمديرية التربية والتعليم بالأقصر، إنه فى ضوء ذلك تم تقييم البيئة المحيطة بالمدرسة والفناء والحديقة والمقصف المدرسي ودورات المياه والصرف الصحي ومياه الشرب والمبنى والمعامل والعيادات.

أضاف «عبد الله» أنه حاز بالمراكز الأولي في هذا التقييم على مستوى المحافظة مدارس الأقصر الفندقية والسلام الخاصة عربي ابتدائي و وادي الملكات الابتدائية المشتركة وأرمنت الإعدادية بنات والزينية بحري الإبتدائية ونجع الشيخ الابتدائية المشتركة والتحرير الثانوية المشتركة والقرنة الثانوية المشتركة، وتم تصعيد هذه المراكز على مستوى الجمهورية للمنافسة على مراكز المحافظات.

وأكد محمد منتصر مدير إدارة التربية البيئية والسكانية بالمحافظة أنه سوف تنظم اختفالية كبرى لتكريم هذه المدارس بحضور محافظ الأقصر.