طاهر الخولى: ما تعرض له أبوهشيمة وخالد صلاح من توفيق عكاشة "بلطجة إعلامية"

أكد المستشار طاهر الخولى، محامى رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، أنه سيتقدم غدًا بطلب للمستشار نبيل صادق، النائب العام، بشأن مخاطبة مجلس النواب لرفع الحصانة عن توفيق عكاشة، مناشدًا البرلمان بسرعة رفع الحصانة عن هذا النائب.

وقال "الخولى" خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "يوم بيوم" الذى يذاع على فضائية "النهار اليوم"، مع الإعلامى مصطفى شردى، إن النائب توفيق عكاشة كان يجب أن يكون قدوة، ويحتذى بها فى البرلمان كممثل عن الأمة، مؤكدًا انه بصدد إخطار الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ووزارة الاستثمار، بهدف اتخاذ الاجراءات القانونية بهدف إغلاق قناة الفراعين.

ووصف المستشار طاهر الخولى، ما يحدث حاليًا على الشاشات من سب وقذف فى المواطنين، "بلطجة إعلامية"، لاسيما أن أحمد أبو هشيمة وخالد صلاح، تعرضا لانتهاك فى حرمة الحياة الخاصة، وهذا يعاقب عليه قانون العقوبات، مضيفًا "هذا إرهاب لفظى".

وأوضح محامى رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، أن توفيق عكاشة طعن فى سمعة وعرض وشرف موكله، مشيرًا إلى أن قانون العقوبات ينص على عقاب من يقوم بهذه الأفعال، مطالبًا النائب العام، ورئيس مجلس النواب، ووزير الاستثمار، ورئيس غرفة صناعة الإعلام، ورئيس مجلس إدارة المنطقة الحرة لمدينة الإنتاج الإعلامى، وكافة الجهات المعنية بأن تتحمل مسئوليتها، وأن تقوم بدورها فى ما ارتكبه توفيق عكاشة.

ومن جانبه، علق الإعلامى محمد مصطفى شردى، قائلاً: "أبو هشيمة هيكسب القضايا، لأن اللى اتقال من توفيق عكاشة ما يتقالش".

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