رواد السوشيال ميديا يدشنون هاشتاج "عكاشة خاين" بعد مهاجمته أبو هشيمة

دشن رواد مواقع التواصل الاجتماعى هاشتاج "عكاشة خاين"؛ وذلك للرد عليه وعلى بذاءاته التى يوجهها للرموز الوطنية.

وشارك الرواد فى الهاشتاج بفاعلية، حيث كتبت ريماس أحمد: "توفيق عكاشة أسقط سقوطا سريعا ومدويا، لم تخيب ظنى بك أنك رجل مشوه تبحث لك عن دور الزاعمة تريد أن يكون لك دور وطنى بقولك أنك مفجر الثورتين، وسبق بعد دخولك البرلمان أن طالبت بكل عنجهية وغرور أن تكون رئيس مجلس النواب، وبعد أن فشلت بحصولك على المنصب تحولت بهجومك على النظام".

>واختتمت ريماس برسالة لعكاشة: "عكاشة.. أنت مريض ولا بد من طردك من البرلمان، ونأسف لكل من خدعتهم بوطنيتك الزائفة".

>وكتب علاء الشريف: "بعد الهبل اللى عمله عكاشة وجنون الشهرة، لازم يكون فى رد على كل تافه زيه".

>وشارك الفنان عمرو سعد فى الهاشتاج دفاعا عن أبو هشيمة، ضد بذاءات نائب التطبيع مع الكيان الصهيونى توفيق عكاشة، وكتب قائلا:" عكاشة الخاين بيهاجم أبو هشيمة".

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