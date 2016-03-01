فيديو |«أون تي في» تقدم تغطية شاملة ومباشرة لزيارة الرئيس في جولته الآسيوية

استطاعت مجموعة قنوات «أون تي في» تقديم تغطية شاملة لزيارة الرئيس السيسى لليابان وكوريا الجنوبية على مدار الساعة.

وحرصت قناة «أون تي في» على بث لحظات وصول الرئيس عبد الفتاح السيسى لليابان، إلى جانب تغطيتها الخاصة لاستقبال الوفد المصاحب لزيارة الرئيس لدولة اليابان.

ورصدت القناة الاستعدادات الخاصة لاستقبال الرئيس بمقر إقامته باليابان، فى تلك الزيارة ، كما أشارت أثناء التغطية لترحيب الرئيس وتطلعه للاستفادة من الخبرة اليابانية في مختلف المجالات.

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واستعانت «أون تي في» في تلك التغطية بخريج «ONA ACADEMY» التي تعد أول أكاديمية تدريب إعلامي مصرية، والتي تتميز بالمنظور الأكاديمي والعملي، «أحمد أبو زيد» ليكون موفد للقناة من اليابان.

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كما حرصت القناة لإبراز شعار تلك الزيارة، والتأكيد على أنه شعارًا اقتصاديًا بامتياز وإن كان من بين الأهداف التي ترجوها هذه الزيارة هي بعض المكاسب السياسية التي يمكن أن تحقق تنمية في العلاقات بين البلدين.

ورصدت القناة من خلال موفدها من اليابان، لقاءالرئيس السيسي بمقر إقامته في طوكيو بلاعب السومو المصري الشهير عبد الرحمن شعلان المقيم باليابان والذي يعد أصغر لاعب في تاريخ رياضة السومو يصل إلى المرتبة العُليا في اللعبة.

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وبرزت القناة النتائج الإيجابية التي نتجت خلال لقاء الرئيس السيسي مع مختلف القيادات والمسئولين اليابانيين .

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ورصدت القناة ردور الفعل عن طريق بعض الخبراء المتخصصين بالعلاقات الدولية مثل الدكتور أيمن سمير المتخصص بالعلاقات الدولية ، والذي أفاد أن هناك تطابق في وجهات النظر المصرية اليابانية في العديد من القضايا الدولية.

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كما أشارت القناة باهتمام الرئيس السيسي خلال لقائه ولي عهد اليابان الأمير ناروهيتو في القصر الإمبراطوري باليابان، على عودة التدفقات السياحية اليابانية إلى سابق عهدها، لمواصلة عملية التبادل الثقافي والحضاري بين البلدين.

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