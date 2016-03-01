«منتظر الرحيل» عرض يناقش هجرة الشباب بمركز الجزيرة للفنون

يشهد مركز الجزيرة للفنون، غدًا الاربعاء، افتتاح عرض الصوت والفيديوارت «منتظر الرحيل» للفنان حسام ضرار، بقاعة الحسيني فوري، ويستمر العرض حتى 16 مارس.

ويناقش العرض محاولة المصريين للهجرة إلى الخارج، عقب أحداث ثورة 25يناير، في حين أن المصريين المهاجرين في الخارج يعدون العدة من أجل الرجوع مرة أخرى إلى مصر ليساعدوا في بناءها لتعود إلى مجدها السابق، وهو ما يؤدي إلى اسم العرض في كلتا الحالتين، منتظر الرحيل.

ويهدف المشروع، الذي هو عبارة عن تركيب الصوت والفيديو أرت، إلى الإجابة على السؤال «لماذا المصريون يرغبون في الهجرة وترك مصر بعد الثورة بالرغم من أن لديهم الكثير من العمل والمستقبل هنا؟».