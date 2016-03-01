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ضبط عاطلين وبحوزتهما 30 ألف قرص مخدر في المنيا‎

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ضبط عاطلين وبحوزتهما 30 ألف قرص مخدر في المنيا‎ ضبط عاطلين وبحوزتهما 30 ألف قرص مخدر في المنيا‎

 

ضبط عاطلين – أرشيفية

 

​​تمكن ضباط الإدارة العامه لمكافحة المخرات من القاء القبض على عاطلين أثناء استقلالهما سيارة، وبحوزتهما 30 ألف عقار ترامادول وتامول بهدف الاتجار، تم التحفظ على المضبوطات، وتحرر محضر بالواقعة.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن المنيا، إخطارًا من اللواء محمود عفيفي مدير البحث الجنائي بالمديرية، بورود معلومات تفيد قيام كل من “محمد.ج.إ” 21 سنة عاطل، و”عادل.خ.ع” 38 سنة عاطل بالاتجار في العقاقير المخدرة متخذان من دائرة مركزي ديرمواس وملوى والمراكز المجاورة مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

وتم التنسيق بين ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات ومباحث مركز ديرمواس، وعقب تقنين الإجراءات تم عمل عدة أكمنة ثابتة ومتحركة، أسفرت أحدها عن ضبط المتهمين أثناء استقلالهما السيارة رقم 4791 ن  ف أ”، وبحوزتهما 30 ألف قرص تامول وترامادول مخدر ومبلغ 950 جنيهًا، وبمواجهة المتهمن بالتحريات. وما أسفر عنه الضبط أقرا بحيازهما للمواد المخدرة.

تحرر محضر بالواقعة برقم 1188 لسنة 2016 إداري مركز ديرمواس، وتولت النيابة التحقيق​​.

 

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