غدًا.. ميجا إف إم تطلق أحدث برامجها «نون»

كتبت – إنجي لطفي

تبدأ ميجا إف إم 92.7 غدًا أذاعة اولى حلقات برنامجها الجديد ”نون” من تقديم الإعلامية نيفين محمود.

وتدور فكرة البرنامج عن النماذج الناجحة للمرأة المصرية في جميع المجالات والتحدث عن قصص نجاحهن وكيف استطاعت المرأة في مصر تخطي الكثير من الحواجز و الوصول لأعلى المناصب.

وتقوم أسئلة البرنامج على شنطة الضيفة ومحتوياتها ومن خلالها يدور الحديث عن شخصيتها وأحلامها والصعاب التي واجهتها.

برنامج “نون” يعرض الأربعاء من كل أسبوع من 3 لـ 4 العصر والإعادة الخميس من 7 لـ 8 مساءً، مع نيفين محمود وإعداد ياسمين أيمن ومصطفي الهادي على ميجا إف إم 92.7.