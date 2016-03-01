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' هاتريك ' رؤوف يحقق الفوز الأكبر في تاريخ المصري على إنبي ويرتقي بهم للمركز الثالث

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' هاتريك ' رؤوف يحقق الفوز الأكبر في تاريخ المصري على إنبي ويرتقي بهم للمركز الثالث ' هاتريك ' رؤوف يحقق الفوز الأكبر في تاريخ المصري على إنبي ويرتقي بهم للمركز الثالث

ارتقى النادي المصري للمركز الثالث في جدول الدوري بعد الفوز على إنبي وتعثر للمقاصة أمام نظيره سموحة ضمن مباريات الجولة الـ 20 من بطولة الدوري.

وفاز المصري على إنبي بنتيجة أربعة أهداف مقابل لا شيء، لتصبح هي النتيجة الأكبر في تاريخ مباريات الفريقين منذ صعوب إنبي في موسم 2001/2002.

وتقدم المصري بالهدف الأول في الدقيقة الـ 12 عن طريق أحمد رؤوف الذي استغل بينية أحمد ياسر الساقطة، وأودعها مرمى محمد عبد المنصف من لمسة واحدة في المرمى.

المصري أضاف الهدف الثاني عن طريق أحمد كابوريا من تصويبة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة الـ 23، قبل أن يسجل أحمد رؤوف الهدف الثالث في الدقيقة الأخيرة من عمر الشوط الأول من تمريرة لسعيد مراد، استلمها رؤوف داخل منطقة الجزاء واستدار ليسدد مسجلا الهدف الثالث، لينتهي الشوط الأول بتقدم المصري بثلاثية.

في شوط المباراة الثاني، أضاف أحمد رؤوف الهدف الرابع في الدقيقة الـ 84 من طرة طويلة ساقطة، أودعها المرمى برأسية في مرمى عبد المنصف المتقدم، لينتهي اللقاء بفوز المصري بأربعة أهداف مقابل لا شيء.

فوز المصري رفع رصيده للنقطة الـ 36 مرتقيا للمركز الثالث، فيما تجمد رصيد إنبي عند النقطة الـ 28 في المركز العاشر.

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