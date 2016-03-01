أخبار عاجلة

الشيخ خالد الجندي: "كلنا شركاء في مسؤؤلية انتشار الإرهاب" - لعلهم يفقهون -
تغطية خاصة - حالة من الغضب الشديدة لأهالي الإسكندرية وغلق تام لشارع الكنيسة المرقسية -
ميلان يتغلب على باليرمو برباعية في الدوري الإيطالي -
«بمشاركة صلاح».. روما يفوز على بولونيا بثلاثية في «الكالتشيو» -
فيديو| إبراهيموفيتش يقود «اليونايتد» للصعود للمركز الخامس -
التعادل الإيجابي يحسم لقاء سامبدوريا وفيورنتينا في «الكالتشيو» -
العثور على عبوتين مجهولتين يشتبه في كونهما متفجرتين بمطروح -
الشيخ خالد الجندي يطالب بفتح المساجد للمسيحيين للصلاة فيها - لعلهم يفقهون -
جمعة: مفجرو كنيستي مارجرجس والمرقسية «في الدرك الأسفل من النار» -
الدفع بعناصر خاصة من القوات المسلحة لمساعدة الشرطة في تأمين الكنائس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

جعفر يكشف لـ في الجول كواليس الصلح مع مرتضى منصور.. ' لم أعتذر '

Google+ Print
جعفر يكشف لـ في الجول كواليس الصلح مع مرتضى منصور.. ' لم أعتذر ' جعفر يكشف لـ في الجول كواليس الصلح مع مرتضى منصور.. ' لم أعتذر '

كشف فاروق جعفر أحد رموز نادي الزمالك كواليس الصلح مع مرتضى منصور رئيس النادي.

و تصالح جعفر مع رئيس النادي الأبيض مرتضى منصور بعد خلاف وتبادل للاتهامات لأكثر من شهر. (طالع التفاصيل)

وتحدث جعفر لـFilGoal.com قائلا: "ذهبت إلى نادي الزمالك من أجل متابعة نجلي سيف والذي كان يشارك مع فريقه في الملعب الفرعي بالنادي".

وأضاف "وقتها جاء لي أحمد مرتضى منصور وقال لي: لنذهب لتلقي التحية على أليكس ماكليش وتدعم الزمالك. وذهبت معه".

وأكمل حديثه قائلا: أثناء ذهابنا إلى ماكليش قابلنا مرتضى منصور ولم أتطرق في حديثه معه على أي ما دار في الأيام الماضية".

وتابع "الجميع يهاجمني بسبب مصالحتي لمرتضى، لم أذهب لأي شخص في مكتبه. ذهبت إلى النادي ولم يمنعني أي شخص من ذلك. ولم أعتذر له".

تصريحات حادة وطلب من رئيس الزمالك

وأكد فاروق جعفر في حديثه لـFilGoal.com أنه كان "حادا" في حديثه مع مرتضى منصور.

وأوضح في ختام حديثه مع FilGoal.com إنه "طلبت من مرتضى منصور ترك ماكليش يعمل دون أي تدخل في عمله".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع