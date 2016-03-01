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حسام حسن: الحكم الرابع هددني في الملعب.. وأطلب اللقاء برئيس الاتحاد لتفسير الأمر

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حسام حسن: الحكم الرابع هددني في الملعب.. وأطلب اللقاء برئيس الاتحاد لتفسير الأمر حسام حسن: الحكم الرابع هددني في الملعب.. وأطلب اللقاء برئيس الاتحاد لتفسير الأمر

عبر حسام حسن المدير الفني لنادي المصري عن غضبه الشديد بسبب ما أسماه عدم احترام الحكم الرابع له خلال مباراة فريقه أمام إنبي.

وفاز النادي المصري على نظيره نادي إنبي بأربعة أهداف مقابل لا شيء، ضمن مباريات الجولة الـ 20 من بطولة الدوري.

وعقب المباراة، قال حسام حسن في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي: "حكم المباراة الرابع هددني داخل الملعب، وكان يمارس حالة من الإرهاب ضدي".

حسام أتبع "أكثر من مرة كان ينظر إلي بطريقة غاضبة ويهددني بالطرد، وهذا أثر علي في قيادة الفريق داخل الملعب".

وأضاف "لا يمكن أن يتعامل الحكام معنا بتلك الصورة، فأنا قيمة كبيرة في تاريخ الكرة المصرية، وخلال مسيرتي تواجدت في مناسبات كبرى مع منتخب الأردن ولم أر أبدا مثل هذه المعاملة".

حسام أتم "لو كنت مدربا لناديا أخر، أو أنني مدربا اجنبيا لما عوملت بتلك الطريقة، لكن لا كرامة لنبي في وطنه، ولذلك فأنا أطلب مقابلة مع رئيس اتحاد الكرة ليفسر لي هذا الأمر".

وارتقى المصري للمركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 36 نقطة، مستغلا خسارة المقاصة أمام سموحة.

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