هذه هي موديلات الأحذية التي عليك اختيارها هذا الموسم!

تعشق النساء عموماً تصميمات مختلفة من الأحذية، خصوصاً ذات الكعوب العالية منها. وهنّ يفضّلن أناقتها على الراحة التي تؤمّنها، غير مكترثات إن كانت كعوبها مرتفعة جداً، أو كان السير بها يسبّب لصاحبتها صعوبات جمّة. ولهذا، يقدّم مصممو الأزياء تصميمات وأشكالاً مميّزة من الأحذية ذات الكعوب العالية.

الجزمة العالية موضة هذا الموسم.. فكيف تختارينها؟

وفي هذا الموسم، يشتدّ رواج نوعيات الأحذية النسائية ذات المقدّمات الحادة. وقد لاحظنا رواجها منذ عدّة مواسم، إذ لم تنجح المقدّمات المبرومة، أو المربّعة، أو المفتوحة عند الأصابع، في التغلب عليها. ولهذا، يُعاد تقديمها في كل موسم بطرق مختلفة، ومن موادّ وألوان مختلفة أيضاً. فقد صُنع بعضها من الجلد، وبعضها من القماش، أو من المخمل، وبعضها من الجينز وغيره، كما دخلت بعضها الاكسسوارت المعدنية كالمسامير، والسلاسل، وبعضها زيّنته ربطات ناعمة أو أحجار الكريستال البرّاقة.

وقد شاهدنا أجملها لدى كلّ من: كريستيان لوبوتان Christian Louboutin، الذي يعتبر ملك الأحذية ذات الكعوب العالية والمقدمات الرفيعة، ولدى جيمي تشو Jimmy Choo، وجيانفيتو روسي Gianvito Rossi، وميو ميو miu miu، وتوم فورد Tom Ford، وسانت لوران Saint Laurent، وغوتشي Gucci وغيرهم…

بإمكانك انتعال هذه الأحذية في مختلف المناسبات الصباحية والمسائية، لأنها مثالية مع فستان السهرة، أو مع تايور أنيق، أو مع سروال من الجينز، وغيرها من أنواع الملابس.

على الرغم من أنّ هذه الأحذية لا توفّر الراحة التامة فهي أنيقة، وعصرية. شاهدي المجموعة، التي اخترناها لك اليوم، وانتقي منها ما يُعجبك.

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