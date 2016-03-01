صور| ندوة بالوادي الجديد حول «الأديان السماوية وحماية الممتلكات العامة»

في واحدة من أروع اللقاءات الإعلامية وفي أجواء تتسم بالحب والتآخي بين أبناء الوطن الواحد، إيمانًا بوحدة الشعب المصري العظيم، مما يعكس الترابط المجتمعي على أرض محافظة الوادي الجديد خاصةً وفي مصرنا الحبيبة بصفة عامة، عقد مركز النيل للإعلام بالوادي الجديد، ندوة موسعة حول «الأديان السماوية وحماية الممتلكات العامة» بمقر مدرسة السلام الإعدادية الجديدة.

صرح بذلك منصور سعيد مدير مركز النيل للإعلام بالوادي الجديد، وقال أن الندوة شارك فيها عدد كبير​​ من طلاب المدرسة بالصفوف المختلفة وأعضاء هيئة التدريس، وبحضور الأستاذ سيد توفيق بشير، رئيس مجلس الآباء والآمناء بالمدرسة​ ​وقال أن الندوة تهدف إلى تعزيز القيم الدينية وعلاقتها بحماية الممتلكات العامة، التعرف على مفهوم الممتلكات العامة وكيفية الحفاظ عليها، غرس قيم الولاء والانتماء لدى الطلاب في التعامل مع المنشات العامة، بعث رسالة حب وسلام وطمانينة داخل نفوس الطلاب لحمايتهم من الافكار الهدامة والمتطرفة.

ومن جانبه قال جريس شنودة، مسئول المتابعة بالمركز، أن اللقاء يأتي ضمن سلسلة من الأنشطة الإعلامية التي ينفذها المركز بالتعاون مع قطاع التعليم والأوقاف والكنيسة، لغرس روح الفضيلة وحب الوطن داخل الطلاب، والتحفيز على المشاركة الإيجابية منذ الصغر.

وقال أن الجانب الديني هو حجر الزاوية في كافة القضايا التي يتم مناقشتها لأنه المنوط بصحوة الضمير الإنساني الذي يتحكم في كل تصرفاته.

وتحدث فضيلة الشيخ طارق أحمد المحفوظي، إمام وخطيب بمديرية الأوقاف عن تعاليم وسماحة الدين الإسلامي التي تدعوا إلى حماية الممتلكات العامة وعدم العبث بها مستشهدًا بمواقف من حياة الرسول «ص» والصحابة في حب الوطن والحفاظ على مقدراته.

وذكر العديد من الآيات القرآنية التي تثبت ذلك، موضحًا أن التعدي على المال العام حرمه الاسلام وجميع الاديان السماوية. وتطرق إلى بعض السلوكيات الخاطئة في التعامل مع المنشات العامة وأثرها السلبي على الدولة والمجتمع.

وقال أن الله سبحانه وتعالى نعم على الإنسان بنعم كثيرة يجب أن يحافظ عليها ويسخرها لنشر الخير بين الناس.

كما تحدث قداسة القس تواضروس زغلول، راعى كنيسة السيدة العذراء مريم، بالخارجة عن رسالة الدين المسيحي فى نشر​ ​قيم الحب والسلام بين الناس وتعميق مفاهيم التسامح وتحمل الاخرين لدى النشئ، ذاكرًا بعض الآيات من الكتاب المقدس التي توضح أهمية الحفاظ على الوطن.

وأوضح أهمية المشاركة الفعالة وعلاقتها بالتنمية وضرورة أن يكون للمواطن دورًا إيجابيًا في مواجهة الفساد والعمل على نهضة وازدهار المجتمع ​.