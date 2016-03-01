حفل الفانيتي فير يتفوّق على حفل الأوسكار بإطلالات النجمات

يُعتبر حفل الفانيتي فير Vanity Fair الذي يُقام كلّ عام، بعد حفل توزيع جوائز الـ أوسكار بنفس القدر من الأهمية، لا سيّما في ما يخصّ إطلالات وخيارات النجمات على سجّادته الحمراء.

وفي هذا العام، تفوّق الحفل من ناحية الأناقة وجمال فساتين النجمات على حفل الـ أوسكار الأساسيّ؛ وسنستعرض اليوم بالصور أجمل الإطلالات فيه.

أجمل اطلالات الأوسكار في الأعوام الماضية

لفتتنا ـ مثلاً ـ إطلالتا النجمتين اليزابيث بانكس Elizabeth Banks في تصميم أبيض مع رداء طويل، وكايت بوزورث Kate Bosworth ، في فستان ذي أكتاف مزيّنة بالورود من دار رالف أند روسو Ralph&Russo .

كما أحببنا إطلالة النجمة كايت هادسون Kate Hudson في فستان ذي قماش فضيّ لامع، ناسبها بشكل كبير، من ماريا لوسيا هوهان Maria Lucia Hohan.

وبدت النجمة تايلور سويفت Taylor Swift غاية في الجاذبية، حين ظهرت في فستان أسود من تصميم الكسندر فوتيته Alexandre Vauthier.

وأحببنا خيار صوفيا فيرغارا Sofia Vergara الأبيض على فستان ناعم ناسبها كثيراً.

وكان اختيار النجمة جيسيكا البا Jessica Alba موفقاً، إذ تمايلت بفستان مستوحى من الستايل البوهيمي باللون الأبيض، من توقيع روبيرتو كافالي Roberto Cavalli أيضاً، لا سيّما حين نسّقته مع العقد الذهبي الكبير.

نينا دوبريف Nina Dobrev بدت إطلالتها غاية في الأنوثة، في فستان مزيّن بالورود، من ايلي صعب Elie Saab، والنجمة الألمانية ديان كروغر Diane Kruger اختارا اطلالة من ريم عكرا Reem Acra ، في فستان باللون العنّابي الغني.

جينيفر لورانس Jennifer Lawrence بدّلت فستانها الأنيق، من ديور Dior ، بتصميم أسود عصريّ من الكسندر وانغ Alexander Wang؛ وقد ناسب سنّها الصغيرة كثيراً.

إطلالات رائعة ومُبهرة تألقت بها النجمات في حفل الـ Vanity Fair لعام 2016، وقد جمعنَ فيها بين النمط المترف والأسلوب العصري بطريقة مميزة.

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