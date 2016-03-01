ضبط 17 طن أزر وفول بلدي مجهول المصدر بأبوقرقاص في المنيا

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن المنيا، إخطارًا من رئيس مباحث التموين، يفيد بتمكن الحملة من ضبط 58 قضية تموينية، وضبط 17 طن أزر وفول بلدي مجهول المصدر بمخزن بأبوقرقاص قبل بيعها بالسوق السوداء.

تمكنت مباحث التموين بالمنيا من ضبط كمية كبيرة من الأرز والفول البلدي مجهول المصدر داخل مخزن للسلع الغذائية بأبوقرقاص، تضمن “17 لإنتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات – 9 لعدم الإعلان عن الأسعار – 7 لعدم حمل شهادة صحية – 5 لإدارة محل بدون ترخيص – 6 لعدم الإلتزام بمواعيد التشغيل – 6 لعدم مزاولة النشاط التمويني – 4 لعدم نظافة أدوات العجين – 8 لعرض سلع غذائية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر – 1 لتجميع سولار مدعم”. تم التحفظ علي المضبوطات، وتحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وضبط “إبراهيم.م.ع” 40 سنة صاحب مخزن سلع غذائية غير مرخص بقرية اتليدم بأبوقرقاص ومقيم بذات الناحية لحيازته وتجميعه كمية من الأرز لإعادة طرحها بالسوق للاستفادة منها بالزيادة الطارئة في سعره، وكذلك كمية من الفول البلدي مجهول المصدر وغير مصحوبة بأي بيانات تدل على مصدرها، تم تشكيل حملة تموينية مكبرة.

وتمكنت من ضبط صاحب المخزن حال قيامه بإدارة مخزن غير مرخص وبحوزته 13 طن أرز مجهول المصدر و4 طن فول بلدي مجهول المصدر، تم التحفظ على المضبوطات، وتحرير محضر بالواقعة برقم 5489 جنح مركز أبوقرقاص، وتولت النيابة التحقيق.