إبراهيم حسن عن رحيل لاعبي المصري: لن يقدر أحد وهل ينتقل نجوم برشلونة؟

تحدث إبراهيم حسن مدير الكرة بالنادي المصري عن "رحيل نجوم الفريق في سوق الانتقالات المقبلة" مستشهدا بموقف نجوم برشلونة.

المصري اكتسح إنبي برباعية مقابل لاشيء في الجولة الـ20 من الدوري المصري.

وأجاب إبراهيم حسن على سؤال (كيف تحافظ على نجوم المصري من الانتقال خارج الفريق؟) قائلا: "لن يقدر أحد على التعاقد مع أي لاعب من المصري".

وأوضح "في المصري يوجد استقرار نفسي ومعنوي ومجلس إدارة يدعم الفريق وأشخاص تفهم في عملها والكل يعمل بجد".

وأضاف في تصريحات عقب لقاء إنبي "هل الانتقال لمجرد الانتقال فقط؟ إذا كانت ذلك لنتقل كل لاعبي برشلونة".

وأتم "هذا لم يحدث. ويوجد لاعب واحد أو اثنين على الأكثر قطعنا معهما شوطا من أجل تجديد عقدهما، باستثناء ذلك الكل ملتزم بتعاقدات طويلة".

ويحتل المصري المركز الثالث برصيد 36 نقطة من 20 مباراة بفارق نقطتين عن الزمالك و5 نقاط عن الأهلي.