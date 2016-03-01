الاتحاد السكندري يوضح لـ في الجول حقيقة المفاوضات مع ميدو

كشف جاسر منير المدير التنفيذي لنادي الاتحاد السكندري حقيقة "المفاوضات مع أحمد حسام ميدو لشغل منصب المدير الفني".

وخسر الاتحاد السكندري أمام المقاولون العرب في الجولة الـ20 من الدوري المصري. وهي الخسارة الثامنة على التوالي للفريق السكندري.

وخرجت العديد من التقارير لتشير لدخول الاتحاد في مفاوضات مع أحمد حسام ميدو المدير الفني السابق للزمالك لتولي قيادة الفريق مع رحيل المدرب لونيل بونتش. وهو ما نفاه جاسر منير.

وقال المدير التنفيذي لنادي الاتحاد السكندري لـFilGoal.com: "هذا الكلام ليس له أي أساس من الصحة حتى الآن".

وأضاف "لم نجري أي اتصالات مع ميدو أو أي مدير فني وحتى الآن لم نتخذ أي قرار بخصوص رحيل المدرب من عدمه".

وتابع "مجلس إدارة الاتحاد سيعقد اجتماعا مساء يوم الأربعاء لمناقشة أحوال الفريق واتخاذ بعض القرارات".

وأتم "من جديد أكرر، لم نتخذ أي قرار بخصوص المدرب ولم نتواصل مع أي بديل".

وعلم FilGoal.com بنشوب حالة غضب كبيرة داخل نادي الاتحاد مع مطالب جماهير الفريق برحيل مجلس الإدارة لسوء النتائج.

ويحتل الاتحاد المركز الـ14 برصيد 22 نقطة من 20 مباراة.

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