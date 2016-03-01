المعارضة السورية: لم يتم إخطارنا بموعد استئناف محادثات السلام

>قال مسؤول بالمعارضة السورية اليوم الثلاثاء، إنه لم يتم إخطار الهيئة العليا للتفاوض رسميًا بخطط الأمم المتحدة لعقد جولة ثانية من محادثات السلام فى التاسع من مارس، وإنه لا يمكن البدء فى مناقشات جدية قبل إطلاق سراح المعتقلين ورفع الحصار المفروض على عدد من المناطق.

وقال رياض نعسان أغا، عضو الهيئة إن المعارضة ستدرس الدعوة إلى المحادثات بناء على التطورات على الأرض، مضيفا أن الهيئة لم تسمع عن موعد التاسع من مارس إلا من خلال وسائل الإعلام.

وأضاف أنه لم ير تطبيقا جيدا للبنود الإنسانية فى قرار لمجلس الأمن الدولى تطالب المعارضة بتنفيذها قبل بدء محادثات السلام. ومضى يقول إن مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا ستافان دى ميستورا يبدو "مستعجلا".

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