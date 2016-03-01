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والد الفنانة مريهان: ابنتى دافعت عن نفسها بسب "6 ضباط"تحرشوا بها جسديا

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والد الفنانة مريهان: ابنتى دافعت عن نفسها بسب "6 ضباط"تحرشوا بها جسديا والد الفنانة مريهان: ابنتى دافعت عن نفسها بسب "6 ضباط"تحرشوا بها جسديا
قال حسين بسيونى، والد الفنانة مريهان حسين، اليوم الثلاثاء، إن الشارع المصرى يفتقد الأمن والتعامل مع المواطنين بعد واقعة القبض على ابنته فى كمين أمنى الهرم -بعد تعديها على ضباط الشرطة- مؤكدا أن ابنته لم تعتد على ضباط الشرطة المتواجدين فى كمين الهرم كما يقال، مضيفا أن الشرطة تقوم بتلفيق العديد من القضايا للمواطنين بدون ذنب حسب قوله، وتابع: "ابنتى قامت بالسباب والشتائم بعد الاعتداء عليها والتحرش بها جسديا من قبل 6 ضباط شرطة بكمين الهرم".

وأضاف "والد مريهان" خلال اتصال هاتفى مع الإعلامى جابر القرموطى عبر برنامجه "مانشيت" المذاع على فضائية "أون تى فى"، أن نجلته مسجونة الآن فى زنزانة منفردة، وتم سحب الهاتف المحمول الخاص بها والتعدى عليها بوحشية، مؤكدا أنه يأمل أن جهاز الشرطة به رجال شرفاء ولابد من تطهير الشرطة من الرجال الذين يسيئون لهم، متسائلا أين وزير الداخلية من هذه المهاترات؟.

وأشار إلى أنه ينتظر نتائج تحقيقات النيابة العادلة، مؤكدا أن ابنته لا تتعاطى الكحول والمخدرات نهائيا، مضيفا أنه ضد السلبيات التى انتشرت فى الجهاز الشرطى مؤخراً.

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