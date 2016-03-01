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بالفيديو والصور.. عكاشة يخرج من البرلمان بحراسة "بودى جارد" بعد انتهاء التحقيق معه

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بالفيديو والصور.. عكاشة يخرج من البرلمان بحراسة "بودى جارد" بعد انتهاء التحقيق معه بالفيديو والصور.. عكاشة يخرج من البرلمان بحراسة "بودى جارد" بعد انتهاء التحقيق معه
انتهى منذ قليل، اجتماع اللجنة المشكلة للتحقيق مع النائب توفيق عكاشة، عضو مجلس النواب عن دائرة طلخا ونبروه بمحافظة الدقهلية، على خلفية لقائه بالسفير الإسرائيلى بالقاهرة "حاييم كورين" خلال الأيام الماضية.
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>ورصدت عدسة اليوم السابع واقعة غريبة من نوعها منذ بداية مجلس النواب، بمرور توفيق عكاشة بين أروقة المجلس بواسطة "بودى جارد" ورافقه الحارس الخاص منذ دخوله المجلس حتى خروجه من البوابات.

توفيق عكاشة مجلس النواب البرلمان قناة الفراعين (1)

توفيق عكاشة مجلس النواب البرلمان قناة الفراعين (2)

توفيق عكاشة مجلس النواب البرلمان قناة الفراعين (3)

توفيق عكاشة مجلس النواب البرلمان قناة الفراعين (4)

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