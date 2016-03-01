عمرو سعد: عكاشة الخاين يهاجم أبو هشيمة اللى بيحارب عشان اقتصاد وطنه

دافع الفنان عمرو سعد عن رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، بعد بذاءات نائب التطبيع مع الكيان الصهيونى توفيق عكاشة.

وكتب سعد، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": "أحمد أبو هشيمة، مصرى، اتبرع بـ55 مليون كاش فى تحيا مصر، اتبرع بـ10000 طن حديد لإسكان الشباب محدودى الدخل بما يعادل برضه 55 مليون جنيه، كل مصانعه شغال فيها شباب ويتخطى عددهم 6000 شاب".

وتابع سعد: "توفيق عكاشة، ماتفهمش ايه جنسيته.. اتبرعوا للقناة بتاعتى واعملوا عندى اعلانات يا شوية (.....) القناه هتتقفل".

واختتم سعد: "فى الآخر تلاقى عكاشة الخاين بيهاجهم أبو هشيمة اللى ماهربش ولا طلب اللجوء بره، وبيحارب عشان اقتصاد وطنه".

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