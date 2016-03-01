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عمرو سعد: عكاشة الخاين يهاجم أبو هشيمة اللى بيحارب عشان اقتصاد وطنه

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عمرو سعد: عكاشة الخاين يهاجم أبو هشيمة اللى بيحارب عشان اقتصاد وطنه عمرو سعد: عكاشة الخاين يهاجم أبو هشيمة اللى بيحارب عشان اقتصاد وطنه
دافع الفنان عمرو سعد عن رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، بعد بذاءات نائب التطبيع مع الكيان الصهيونى توفيق عكاشة.

وكتب سعد، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": "أحمد أبو هشيمة، مصرى، اتبرع بـ55 مليون كاش فى تحيا ، اتبرع بـ10000 طن حديد لإسكان الشباب محدودى الدخل بما يعادل برضه 55 مليون جنيه، كل مصانعه شغال فيها شباب ويتخطى عددهم 6000 شاب".

وتابع سعد: "توفيق عكاشة، ماتفهمش ايه جنسيته.. اتبرعوا للقناة بتاعتى واعملوا عندى اعلانات يا شوية (.....) القناه هتتقفل".

واختتم سعد: "فى الآخر تلاقى عكاشة الخاين بيهاجهم أبو هشيمة اللى ماهربش ولا طلب اللجوء بره، وبيحارب عشان وطنه".

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انتفاضة فى مواقع التواصل الاجتماعى تضامنًا مع أحمد أبو هشيمة ضد بذاءات "عكاشة"..رواد الـ"سوشيال ميديا" يصفون نائب التطبيع بـ"الفار".. ويؤكدون: لا مقارنة بين من عمل مشاريع للأيتام والأرامل وواحد خاين

بيان لحزب مستقبل وطن: توفيق عكاشة خائن لدماء الشهداء وخارج عن الثوابت الوطنية..إهانته للزعيم عبد الناصر ورجل الأعمال أحمد أبو هشيمة بعيدة عن السياق المحترم .. وسنتخذ ضده كافة الإجراءات القانونية

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