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نشرة ONA للفضائيات ا بلاغ من هاني شاكر ضد جريدة المقال.. أبلة فاهيتا على cbc الخميس

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نشرة ONA للفضائيات

نشرة ONA للفضائيات

إعداد – إنجي لطفي

تقدم وكالة ONA، نشرتها الخاصة بأخبار وسائل الإعلام، وبرامج التوك شو، وغيرها من البرامج التي تعرض على الشاشات المصرية الرسمية.

قال الفنان هاني شاكر، نقيب الموسيقيين، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج ” مانشيت” على ONTV LIVE، إنه تقدم ببلاغ رسمي ضد بعض صحفيي «المقال»، ..للمزيد

هاني شاكر – أرشيفية

هاني شاكر – أرشيفية

 

وجه رئيس الفضائية المصرية، محمود عبد السلام، منذ فترة بإرسال مجموعة عمل إلى كوريا الجنوبية، لعمل فيلمٍ تسجيلي عن كوريا الجنوبية، وذلك تحت إشراف مجدى لاشين، رئيس التلفزيون..المزيد

أرشيفية – ماسبيرو

أرشيفية – ماسبيرو

 

تبدأ قناة الحياة، في عرض الجزء الثالث من مسلسل «شطرنج»، اعتبارًا من السبت المقبل..للمزيد

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كشف الفنان مصطفى كامل، لأول مرة، خلال لقائه مع الإعلامية راغدة شلهوب، مقدمة برنامج “100سؤال”، المذاع على شاشة “الحياة”، عن سر ابتعاده عن العزف..للمزيد

الفنان مصطفى كامل

الفنان مصطفى كامل

 

يستضيف برنامج” السادة المحترمون” من تقديم الإعلامي يوسف الحسينى على شاشة ontv live، الليلة الخبير الإعلامي ياسر عبد العزيز..المزيد

الخبير الإعلامي ياسر عبد العزيز

الخبير الإعلامي ياسر عبد العزيز

 

قال الإعلامي محمد هاني رئيس قناة CBC، في تصريح خاص لوكالة ONA، إن القناة ستبدأ عرض الموسم الثالث الجديد من برنامج “أبلة فاهيتا”، اعتبارًا من يوم الخميس المقبل..للمزيد

أبلة فاهيتا

أبلة فاهيتا

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أونا

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