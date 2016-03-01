محامى مريهان حسن: الفنانة تعرضت للاعتداء وتلفيق الاتهامات من قوات الكمين

قال المحامى شعبان سعيد، ممثل نقابة المهن التمثيلية، ودفاع الفنانة مريهان حسين، المتهمة بالتعدى بالضرب على ضباط شرطة والقيادة تحت تأثير السكر، إن موكلته تعرضت لاعتداء من جانب أفراد وقوات كمين شرطة الهرم.

وأشار محامى الفنانة فى تصريحاته لـ"اليوم السابع" إلى أن موكلته حينما حاولت الدفاع عن نفسها تم تلفيق الاتهامات السابقة لها، مشيرًا إلى أنه سيطالب بعرضها على الطب الشرعى لبيان ما بها من إصابات.

وكان حسين بسيونى، والد الفنانة مريهان حسين، قد قال منذ قليل، إن الشارع المصرى يفتقد الأمن والتعامل مع المواطنين بعد واقعة القبض على ابنته فى كمين أمنى الهرم -بعد تعديها على ضباط الشرطة- مؤكدًا أن ابنته لم تعتد على ضباط الشرطة المتواجدين فى كمين الهرم كما يقال، مضيفًا أن الشرطة تقوم بتلفيق العديد من القضايا للمواطنين بدون ذنب حسب قوله، وتابع: "ابنتى قامت بالسباب والشتائم بعد الاعتداء عليها والتحرش بها جسديًا من قبل 6 ضباط شرطة بكمين الهرم".

وأضاف والد مريهان خلال اتصال هاتفى مع الإعلامى جابر القرموطى عبر برنامجه "مانشيت" المذاع على فضائية "أون تى فى"، أن ابنته مسجونة الآن فى زنزانة منفردة، وتم سحب الهاتف المحمول الخاص بها والتعدى عليها بوحشية، مؤكدًا أنه يأمل أن جهاز الشرطة به رجال شرفاء ولابد من تطهير الشرطة من الرجال الذين يسيئون لهم، متسائلاً: أين وزير الداخلية من هذه المهاترات؟".

وأشار إلى أنه ينتظر نتائج تحقيقات النيابة العادلة، مؤكدًا أن ابنته لا تتعاطى الكحول والمخدرات نهائيًا، مضيفًا أنه ضد السلبيات التى انتشرت فى الجهاز الشرطى مؤخرًا.

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