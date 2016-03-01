الجيش الجزائرى يقتل مسلحين فى ولاية البويرة

>قتل الجيش الجزائرى مسلحين اثنين الثلاثاء، فى عملية جرت فى منطقة تبعد نحو 125 كلم جنوب شرق العاصمة، بحسب وزارة الدفاع.

وقالت الوزارة فى بيان، إن الاشتباك وقع قرب منطقة قادرية فى ولاية البويرة.

وصادر الجيش بندقيتى كلاشنيكوف وذخيرة ومنظارا فى العملية التى لا تزال مستمرة، بحسب الوزارة. وطبقا للوزارة قتلت قوات الجيش واسرت "157 ارهابيا".

وشهدت الجزائر حربا أهلية فى التسعينات بين الحكومة والمتشددين أدت إلى مقتل 200 ألف شخص.

ورغم تبنى ميثاق السلم والمصالحة الوطنية فى 2005 الذى يهدف الى طى صفحة العنف، الا أن جماعات مسلحة لا تزال تنشط فى وسط وشرق البلاد.