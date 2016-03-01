أخبار عاجلة

الشيخ خالد الجندي يطالب بفتح المساجد للمسيحيين للصلاة فيها - لعلهم يفقهون -
جمعة: مفجرو كنيستي مارجرجس والمرقسية «في الدرك الأسفل من النار» -
الدفع بعناصر خاصة من القوات المسلحة لمساعدة الشرطة في تأمين الكنائس -
حقيقة العثور على عبوة ناسفة في مسجد السيد البدوي بطنطا -
إعلان الحداد 3 أيام على ضحايا «تفجيري الإسكندرية وطنطا» -
الأزهر والإفتاء: منفذو تفجيري طنطا والإسكندرية خصوم للنبي يوم القيامة -
صور| مواطنون يتبرعون بالدم لمصابي الكنيسة داخل المساجد بطنطا -
فيديو| سالم عبد الجليل: «الدواعش كفرة وليسوا مسلمين» -
في أول تصريح له.. كاهن «كنيسة طنطا» يروي شهادته عن الهجوم الإرهابي -
محافظ البحيرة تعزي أسر ضحايا تفجيري طنطا والإسكندرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

بعثة الأمم المتحدة:مقتل 670 عراقيا خلال شهر فبراير وبغداد الأكثر تضررا

Google+ Print
بعثة الأمم المتحدة:مقتل 670 عراقيا خلال شهر فبراير وبغداد الأكثر تضررا بعثة الأمم المتحدة:مقتل 670 عراقيا خلال شهر فبراير وبغداد الأكثر تضررا

>أعلنت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق(يونامى) أن 670 عراقيا قتلوا وأصيب 1290 آخرون نتيجة أعمال الإرهاب والعنف خلال شهر فبراير الماضي، منخفضة عن ضحايا شهر يناير الماضى البالغة 849 قتيلا و1450 جريحا، ولا تزال بغداد الأكثر من حيث عدد الضحايا بين محافظات العراق.

وذكر يونامى فى بيان صحفى اليوم الثلاثاء أن عدد القتلى المدنيين بلغ 410 عراقيين بينهم 11 قتيلا من منتسبى الشرطة والدفاع المدنى وحماية المنشآت، فيما بلغ عدد الجرحى المدنيين 1050 عراقيا بينهم 34 من منتسبى الشرطة والدفاع المدنى ومنتسبى الحماية الشخصية والإطفاء.

كما قتل 260 عسكريا من منتسبى القوات العراقية التى تضم أيضا البيشمركة وقوات المهام الخاصة والقوات الداعمة للجيش العراقي، باستثناء محافظة الأنبار، كما جرح 240 آخرون.

وأشارت يونامى إلى أن الأرقام تشير إلى أن محافظة بغداد هى الأكثر تضرراً، حيث بلغ مجموع الضحايا المدنيين 277 قتيلاً و838 جريحاً، تليها ديالى 40 قتيلاً و43 جريحاً، ونينوى 42 قتيلاً و5 جرحى، وفى كركوك 29 قتيلاً و28 جريحاً وصلاح الدين 11 قتيلاً و6 جرحى وفى بابل 5 قتلى وأربعة جرحى.

وأعرب رئيس بعثة الأمم المتحدة بالعراق يان كوبيش عن أسفه لاستمرار سقوط قتلى وجرحى نتيجة أعمال العنف والإرهاب فى العراق.. وقال: ان العنف مازال يؤثر تبشدة على المدنيين البالغ نسبتهم قرابة ثلثى القتلى وأيضا معظم الجرحى وهذا الأمر مدعاة للقلق البالغ والإحباط .
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365