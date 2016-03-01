رئاسة الأركان الليبية تتسلم منظومة كاميرات مراقبة لـ 6 بوابات ببنغازى

>تسلم رئيس الأركان العامة للجيش الليبى اللواء عبدالرازق الناظوري، اليوم الثلاثاء، منظومة كاميرات مراقبة مرئية لعدد 6 بوابات أمنية فى مدينة بنغازى.

وقال مسؤول المكتب الإعلامى لرئاسة الأركان العامة للجيش الوطنى الليبي، سراج المجبري، اليوم، إن رئيس الأركان تسلم منظومة المراقبة المرئية بمحضر تسليم وتسلم رسمى من شركة المستقبل للتقنيات الهندسية الموردة للمنظومة .

وأوضح المجبري،أن الغرفة الأمنية المشرفة وقعت عقد رقم (2) 2013 بشأن توريد منظومة مراقبة مرئية لبوابات مدينة بنغازى (مداخل ومخارج المدينة)، منذ ما يزيد على العام والنصف العام، ونظرًا للظروف الأمنية السيئة التى صاحبت وصول منظومة المراقبة لم تستطع الشركة الموردة تسليمها لأى جهة خوفًا من ضياعها.

وأضاف المجبرى أن رئاسة الأركان العامة للجيش الوطنى الليبى ستباشر تركيب منظومة المراقبة المرئية بمداخل ومخارج مدينة بنغازي، وستشرف على تركيبها من قبل الخبراء لضبط وحفظ الأمن وفرض هيبة الدولة وتأمين المدينة بالكامل.

وأشار مسؤول المكتب الإعلامى لرئاسة الأركان العامة للجيش الوطنى الليبى إلى أن منظومة المراقبة المرئية من طراز حديث، وستسهم كثيرًا فى سير عملية المراقبة بمداخل ومخارج المدينة.

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