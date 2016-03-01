أخبار عاجلة

الشيخ خالد الجندي يطالب بفتح المساجد للمسيحيين للصلاة فيها - لعلهم يفقهون -
جمعة: مفجرو كنيستي مارجرجس والمرقسية «في الدرك الأسفل من النار» -
الدفع بعناصر خاصة من القوات المسلحة لمساعدة الشرطة في تأمين الكنائس -
حقيقة العثور على عبوة ناسفة في مسجد السيد البدوي بطنطا -
إعلان الحداد 3 أيام على ضحايا «تفجيري الإسكندرية وطنطا» -
الأزهر والإفتاء: منفذو تفجيري طنطا والإسكندرية خصوم للنبي يوم القيامة -
صور| مواطنون يتبرعون بالدم لمصابي الكنيسة داخل المساجد بطنطا -
فيديو| سالم عبد الجليل: «الدواعش كفرة وليسوا مسلمين» -
في أول تصريح له.. كاهن «كنيسة طنطا» يروي شهادته عن الهجوم الإرهابي -
محافظ البحيرة تعزي أسر ضحايا تفجيري طنطا والإسكندرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

«مومباي» الهندية تحظر «السيلفي»

Google+ Print
«مومباي» الهندية تحظر «السيلفي» «مومباي» الهندية تحظر «السيلفي»

حظر السيلفي في مدينة مومباي في الهند – أرشيفية

حظرت شرطة مدينة مومباي الهندية، التقاط الصور “السيلفي” في وضعيات خطيرة، وذلك بعد مقتل 19 شخصًا في البلاد خلال محاولتهم التقاط “سيلفي” في وضعيات مثيرة وخطيرة.

وذكرت وسائل إعلامية أن شرطة مومباي الهندية، أصدرت قرارًا صارمًا حددت بموجبه المناطق التي يحظر فيها التقاط “السيلفي”، حفاضًا على سلامة المواطنين.

وقامت الشرطة بوضع مجموعة من القواعد على الراغبين في التقاط “السيلفي”، وخاصة في المناطق الخطيرة كالسواحل والجسور والأماكن المرتفعة، مؤكدة أن المخالفين لهذه القواعد سيعرضون أنفسهم لغرامة مالية تصل قيمتها إلى 1200 روبية “17 دولارا تقريبًا”.

يذكر أن الهند تحتوى أكبر عدد من الضحايا الذين لقوا حتفهم خلال التقاطهم لـ “سيلفي” في وضعيات خطيرة ، حيث بلغ عددهم 19 من بين 49 شخصًا حول العالم منذ سنة 2014.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا