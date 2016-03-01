«مومباي» الهندية تحظر «السيلفي»

حظرت شرطة مدينة مومباي الهندية، التقاط الصور “السيلفي” في وضعيات خطيرة، وذلك بعد مقتل 19 شخصًا في البلاد خلال محاولتهم التقاط “سيلفي” في وضعيات مثيرة وخطيرة.

وذكرت وسائل إعلامية أن شرطة مومباي الهندية، أصدرت قرارًا صارمًا حددت بموجبه المناطق التي يحظر فيها التقاط “السيلفي”، حفاضًا على سلامة المواطنين.

وقامت الشرطة بوضع مجموعة من القواعد على الراغبين في التقاط “السيلفي”، وخاصة في المناطق الخطيرة كالسواحل والجسور والأماكن المرتفعة، مؤكدة أن المخالفين لهذه القواعد سيعرضون أنفسهم لغرامة مالية تصل قيمتها إلى 1200 روبية “17 دولارا تقريبًا”.

يذكر أن الهند تحتوى أكبر عدد من الضحايا الذين لقوا حتفهم خلال التقاطهم لـ “سيلفي” في وضعيات خطيرة ، حيث بلغ عددهم 19 من بين 49 شخصًا حول العالم منذ سنة 2014.