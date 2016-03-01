صور| كلية التمريض بجنوب الوادي تنظم المؤتمر الطلابي الأول‎

نظمت كلية التمريض بجامعة جنوب الوادي، تحت رعاية الدكتور عباس منصور، رئيس الجامعة، المؤتمر الطلابي الأول بكلية التمريض بعنوان الأنشطة الطلابية وأهميتها.

حيث أشارت الدكتوره نادية عبد الله محمد عميد كلية التمريض إلى أهمية المشاركة الفعالة في الأنشطة الطلابية وفعالياتها، سواء بالكلية أو الجامعة، مؤكدة علي دور التبادل المعرفي بين طلاب الجامعات خلال المشاركة في الانشطة او المؤتمرات الطلابية وحث أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم علي المشاركة في الأنشطة الطلأبية.

وأكدت الدكتوره سحر فهمي، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب على أهمية التواصل بين الأساتذة والطلاب لخلق حوار هادف يفيد العملية التعليمية وخاصة في الكليات العملية، مثل التمريض، لأن نقل الخبرات يفيد الطالب في ممارسة المهنة بعد التخرج.

وطالب الطالب محمد حسن، أمين اتحاد طلاب الكلية، طلاب الكلية بإدراك أهمية التعاون بين الطلاب والتنافس فيما بينهم في الأنشطة لإبراز الدور الإيجابي لإتحاد طلاب الكلية وقدم الشكر لإدارة الكلية ورعاية الشباب على دورهم في دعم الطلاب.

وفي نهاية المؤتمر، دار حوار بين الطلاب وعميد الكلية قام خلاله الطلاب بعرض مشكلاتهم ومقترحاتهم للانشطة والمحاضرات.

حضر المؤتمر الدكتورة سلوى أحمد محمد، منسق الأنشطة الطلابية بالكلية وإدارة رعاية الشباب والعاملين، وحشد من طلاب الكلية، وتضمن المؤتمر فقرات غنائية وشعرية لطلاب وطالبات الكلية.