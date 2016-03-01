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فيديو | طاهر الخولى محامى أبو هشيمة للقرموطى: سنطالب برفع حصانة عكاشة وغلق الفراعين

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فيديو | طاهر الخولى محامى أبو هشيمة للقرموطى: سنطالب برفع حصانة عكاشة وغلق الفراعين فيديو | طاهر الخولى محامى أبو هشيمة للقرموطى: سنطالب برفع حصانة عكاشة وغلق الفراعين

جابر القرموطي

قال المستشار طاهر الخولى المحامى بالنقض، ومحامى رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، إن ما صدر من النائب البرلمانى توفيق عكاشة أمس على قناة الفراعين من سب وقذف ضد موكليه خالد صلاح رئيس مجلس إدارة اليوم السابع ورئيس التحرير، وأحمد أبو هشيمة رجل الأعمال، يهدد الأدآب العامة، وخروج عن الحرية ومخالف لميثاق الشرف الإعلامى، مؤكدا أن الساحة الإعلامية بها الكثير من الانتهاكات لحقوق الغير من قذف للمحصنين والمحصنات والطعن فى سمعة الأشخاص.

وأضاف خلال اتصال هاتفى مع الإعلامى جابر القرموطى عبر برنامجه “مانشيت” المذاع على فضائية “أون تى فى”، أنه سيتقدم ببلاغ للنائب العام لتحريك الدعوى ضد النائب البرلمانى توفيق عكاشة بسبب حلقة برنامجه على فضائية الفراعين أمس الاثنين، موضحاً أنه سيخاطب مجلس النواب لرفع الحصانة عنه للتحقيق فى هذه الواقعة، مطالبا كافة الجهات بالتضامن لغلق قناة الفراعين وردع لكل من تسول له نفسه الاعتداء على حرمة المواطنين، مشدداً على أن هذه ظاهرة يجب أن تنتهى من الإعلام، وأنه سيستخدم كافة القنوات الشرعية لردع المدعو توفيق عكاشة. وتابع الخولى: “ما حدث من عكاشة يعد بلطجة معنوية، توفيق عكاشة لابد وأن يكون قدوة بسبب بلوغه منصب برلمانى اختاره نسبة كبيرة من المواطنين للعمل على حل مشاكلهم وتحقيق أهدافهم، وليس الخوض فى أعراض المواطنين”.

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