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تداول صور للفنانة مريهان حسين تظهر آثار الاعتداء عليها بالضرب

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تداول صور للفنانة مريهان حسين تظهر آثار الاعتداء عليها بالضرب تداول صور للفنانة مريهان حسين تظهر آثار الاعتداء عليها بالضرب
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى، صورتين للفنانة مريهان حسين، تظهر فيها تعرضها للاعتداء والضرب بعد القبض عليها فى أحد أكمنة الشرطة.

مريهان حسين (1)

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة، أن الفنانة مريهان حسين ألقى القبض عليها فجر اليوم الثلاثاء، بسبب قيامها باختراق الحواجز الأمنية للكمين والعثور على زجاجتى خمر فى المقاعد الخلفية للسيارة.

مريهان حسين (2)

ودلت التحريات أن أجهزة الأمن قامت حررت محضرا بالواقعة، وأنها تشاجرت مع ضابط من قسم الهرم، وصفعته وتعدت عليه بألفاظ اعتراضاً على تحرير محضر ضدها.


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