صور| كاراتيه البحر الأحمر يفوز ببطولة الجمهورية لمحافظات الوجه القبلي‎

حقق منتخب البحر الأحمر للكاراتيه المركز الأول ودرع بطولة الجمهورية فروع الوجه القبلى، كوميتيه جماعي رجال، والميدالية الذهبية والمركز الثالث والميدالية البرونزية ، كاتا جماعي رجال لأول مرة بتاريخ المحافظة، لفرع البحر الأحمر للكاراتيه، بعد فوز ٨ مباريات وتعادل مباراة ولم يهزم خلال البطولة.

وأكد الكابتن محمد الشيخي، مدرب الفريق أن البطولة شاركت فيها ١٠ محافظات البحر الأحمر، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الفيوم، قنا، الأقصر، سوهاج، أسوان والوادي الجديد.

وشملت قائمة اللاعبين المشاركين على محمد علي، محمد يحيى عبد المنعم، محمد عيد حامد، شريف زكريا عباس، أحمد عطا الله عبد اللطيف، عبد الرحمن عقيد أدم، أحمد إيهاب مسعد، أحمد عبد الوهاب أحمد ومحمود علاء أحمد.

وأكد أحمد القوصي مدير العلاقات العامة بنادي الغردقة أنه سيتم تكريم اللاعبين المشاركين من النادي بمنتخب الكاراتيه وتوزيع الجوائز وشهادات التقدير عليهم ​.​