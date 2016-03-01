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غواص سعودي يسعى لدخول «جينيس» ببقاءه أسبوعًا تحت الماء

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غواص سعودي يسعى لدخول «جينيس» ببقاءه أسبوعًا تحت الماء غواص سعودي يسعى لدخول «جينيس» ببقاءه أسبوعًا تحت الماء

محمد الصميلي – أرشيفية

 

يسعى محمد الصميلي، الغواص السعودي، أن يدخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية، من خلال البقاء أسبوعًا تحت الماء في خليج العقبة.

ويهدف «الصميلي»، إلى تحطيم الرقم القياسي العالمي، الذي يحتفظ به الغواص التركي “سم كرابي” منذ العشرين من يوليو الماضي بعد أن ظل في المياه المالحة شمال جيرني 72 ساعة. حسبما أفادت روسيا اليوم.

ويخضع «الصميلي»، نفسه لبرنامج تحمل تدريجي تحت الماء استباقُا للغطسة الكبرى التي من المنتظر أن تجري تحت أنظار مراقبين من فريق موسوعة جينيس للأرقام القياسية.

ويؤكد الغطاس السعودي أنه قام بعمل تمرينين لتحمل البقاء تحت الماء مكث خلالهما 10 ساعات ويوما كاملًا في الـ 10 من شهر ديسمبر، و1 يناير الماضيين في مسبح داخلي.

وبحسب ما قاله الغواص، فإن فريقًا من الغواصين المحترفين سيتواجدون بالقرب منه أثناء عملية الغوص لتوفير اسطوانات التنفس والغذاء، وكذلك لمراقبة عملية الغوص.

 

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