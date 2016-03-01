لجنة تفتيش أمنية علي أقسام شرطة البحر الأحمر‎

بدأت لجنة تفتيش رقابية، تابعة لعدة قطاعات، من وزارة الداخلية، بحملة تفتيشية مفاجئة على أقسام الشرطة بالبحر الأحمر وتستمرة في العمل علي جميع الاقسام ​.​

واكدت مصادر أمنية إن عمل اللجنة يشمل التفتيش والمرور على غرف الحجز، داخل الأقسام، ومراجعة كافة دفاتر الأحوال، والأحراز، والقضايا، ومجهود قسم تنفيذ الأحكام بكل قسم​ ​.

وأوضحت المصادر، أن اللجنة ضمت ضباط من الأمن الوطني، والأمن العام، بالإضافة إلى أعضاء من إدارة التفتيش التابعة لوزارة الداخلية، موضحة أن اللجنة قامت بالمرور والتفتيش على قسمي أول وثان الغردقة، وتواصل اللجنة عملها في المرور والتفتيش على باقي الأقسام بالمدن المختلفة.