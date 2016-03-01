الأمن يسيطر على شغب الأهالى بمحكمة زينهم وضبط المتهم الرئيسى وراء التحريض

كشفت مصادر بمحكمة جنوب القاهرة، بمنطقة زينهم، عن أن الأجهزة الأمنية سيطرت على شغب عدد من الأهالى بمنطقة مصر القديمة داخل المحكمة معترضين على قرار ضبط وإحضار أحد أهالى متوفى فى مشاجرة بالأسلحة النارية وقعت بين عائلتين حول خلافات الجيرة.

وأضاف أن حوالى 200 فرد من الأهالى تجمعوا فى الطابق التاسع أمام نيابة مصر القديمة، واتلفوا محتوياتها وتكسير الأبواب والزجاج وإتلاف ماكينة تصوير، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم الرئيسى فى تحريضهم.

وأكد أن نيابة مصر القديمة، باشرت التحقيق مع المتهم ووجهت له تهمة إتلاف المؤسسات العامة وإثارة الشغب والعنف، وإهانة مؤسسة القضاء، وقررت حجزه على ذمة التحريات.

>ومن ناحية أخرى تجمع عدد من الأهالى أمام المحكمة مطالبين بإخلاء سبيله، ووصل حكمدار العاصمة لإنهاء الأزمة، وتم الاتصال بالمستشار هشام حمدى، المحامى العام لنيابة جنوب القاهرة، لاحتواء الأزمة وامتصاص غضب الأهالى.

وكانت نيابة مصر القديمة برئاسة المستشار محمد حسين أمرت بضبط وإحضار 5 اشخاص فى واقعة نشوب مشاجرة بين عائلتين بسبب خلافات الجيرة بمنطقة كوم غراب بمصر القديمة، وكلفت الأجهزة الأمنية بسرعة التحريات حول الواقعة، وفى السياق ذاته أمرت النيابة بتشريح جثة المجنى عليه لتحديد سبب الوفاة وصرحت بالدفن.

البداية كانت بتلقى قسم شرطة مصر القديمة بلاغًا بمشاجرة وإطلاق أعيرة نارية بمنطقة كوم غراب، فانتقلت على الفور قوة من مباحث القسم، حيث تبين اعتلاء طرفى المشاجرة لأسطح المنازل وقيامهم بالتراشق فيما بينهم بالأسلحة الخرطوش، ونظرًا لما سببته تلك المشاجرة من خطورة على أهالى المنطقة والمارة ورغم صعوبة دخول المنطقة فى ظل اعتلاء طرفى المشاجرة لأسطح المنازل، إلا أن القوات أصرت على احتواء الموقف وإنقاذ الأهالى.

وأثناء دخول القوات للمنطقة لضبط الطرفين وفى محاولة منهما لمنع تقدم القوات للحيلولة دون ضبطهم، فقد قاموا باستهداف ضباط وأفراد مباحث القسم، إلى أن تمكنوا من السيطرة على الوضع وضبط طرفيها والأسلحة المستخدمة، حيث تبين حدوثها بين "محمد.ا.ا" وشهرته سمارة 64 سنة عاطل وبحوزته سلاح نارى "فرد خرطوش عيار 12 مم" ونجل شقيقته "محمود.س" 36 سنة عاطل والسابق اتهامه فى القضية رقم 7921 لسنة 2011م مصر القديمة "شروع فى قتل وبحوزته سلاح نارى" بندقية خرطوش(توفى على إثر إصابته بطلق نارى بالفخذ الأيمن وجرح قطعى بالرأس)، وشقيق الثانى "محمد.س.م" والسابق اتهامه فى القضية رقم 5354 لسنة 2008 م جنح مدينة نصر أول (سلاح بدون ترخيص) هارب، وبين ماهر.خ. 50 سنة تاجر جلود ومصاب بطلقة خرطوش باليد والساق اليسرى.

وبسبب خلافات حول الجيرة بين الأول والرابع استعان على إثرها الأول بكل من الثانى والثالث وقاموا باعتلاء أسطح أحد العقارات وإطلاق الأعيرة النارية على النحو السابق الإشارة إليه باتجاه الرابع وأهالى المنطقة، نتج عن ذلك حدوث إصابته المشار إليها وكذا إصابة كل من "محمد.ح" 47 سنة عامل و"محمد. ع.ط" 24 سنة حاصل على بكالوريس سياحة وفنادق و"يونس.ع" ا44 سنة بائع متجول و"يوسف.س.م" 16 سنة عامل و"سيد.ق.ع"21 سنة عامل والذين تصادف تواجدهم ومرورهم جميعاً بمكان المشاجرة، كما أصيب أيضاً النقيب أحمد سعيد راغب ضابط مباحث القسم برش خرطوش بالكتف الأيسر والصدر والبطن نتيجة استهدافهم للقوات أثناء ضبطهم، حيث تم نقله إلى مستشفى الشرطة لتلقى العلاج، تحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق، وجار تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.