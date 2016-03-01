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هاني شاكر لـ«مانشيت »: تقدمت ببلاغ ضد جريدة «المقال»..وأرحب بـ«الميتال» لكن بشروط

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هاني شاكر لـ«مانشيت »: تقدمت ببلاغ ضد جريدة «المقال»..وأرحب بـ«الميتال» لكن بشروط هاني شاكر لـ«مانشيت »: تقدمت ببلاغ ضد جريدة «المقال»..وأرحب بـ«الميتال» لكن بشروط

هاني شاكر – أرشيفية

كتبت- إنجي لطفي

قال الفنان هاني شاكر، نقيب الموسيقيين، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج ” مانشيت” على ONTV LIVE، إنه تقدم ببلاغ رسمي ضد بعض صحفيي «المقال»،  موضحًا أنه أبلغ نقيب الصحفيين يحيى قلاش ما تم تناوله عنه بشكل متجاوز جدًا بحسب -وصفه في المداخلة- مشيرًا إلى أن نقيب الصحفيين أبلغه برفضه للتجريح الذي يبعد عن النقد.

وأضاف شاكر قائلًا: ‘‘قرار الاستقالة جاء بعد السب والقذف الذي تعرضت له من قبل بعض الصحفيين، وأشكر من قال عن استقالتي أنها شو إعلامي، مضيفًا كل الموسيقيين الذي أتوا من أجل الضغط على من كل المحافظات لم تكن تمثيلية، موضحًا لن أتقدم باستقالتي لو حصل تجاوز في حقي وحق الموسيقين وسنتخذ الإجراءات القانونية.

وتابع قائلا:”كل الترحيب لكل من فرق الميتال بشرط الحصول على تصاريح من النقابة، كاشفا عن أن أحد أعضاء فرق الميتال كان صديق لأبنته دينا”.

وحول قرار الفنانة باعتزالها الفن، قال شاكر:‘‘حزنت جداً لقرار إعتزال الفنانة شيرين وأرجو أن تتراجع، واصفا قرار الاعتزال بأنه خسارة كبيرة للفن المصري الجميل’’.

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