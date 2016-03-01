«التنمية المحلية»: توفير الأراضي اللازمة لإنشاء المدارس في جميع المحافظات

أكد الدكتور أحمد زكي بدر، وزير التنمية المحلية، أنه يتم التنسيق مع وزارات التربية والتعليم والأوقاف والزراعة والآثار لتوفير الأراضي اللازمة لإنشاء المدارس في جميع المحافظات، وذلك لدعم العملية التعليمية.

وقال «بدر» أنه يجرى مراجعة موقف المدارس المغلقة بالمحافظات تحت بند الخطورة الداهمة والتوسع في المدارس الجديدة، بحيث تستوعب طلاب المدارس المغلقة، مشيرًا إلى قيام المحافظات بتوفير الأراضي اللازمة لإقامة السلاسل التجارية ضمانًا لتوفير السلع والخدمات للمواطنين بأقل الأسعار.

وأضاف أنه تم الاتفاق مع وزارة الاستثمار بموافاة المحافظين بمقترحات الوزارة في شأن الإسراع بعملية تقييم الأراضي اللازمة للمشروعات الاستثمارية فى المحافظات على أن تكون المشروعات التي يتم تقييم أراضيها متفقة مع تصور المخطط العام للتنمية فى كل محافظة مع تفعيل تواجد مكاتب الاستثمار في جميع المحافظات.