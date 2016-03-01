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النائب محمد أنور السادات: نلمس حالة من «الاستياء الشعبي» من تصرفات بعض النواب

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النائب محمد أنور السادات: نلمس حالة من «الاستياء الشعبي» من تصرفات بعض النواب النائب محمد أنور السادات: نلمس حالة من «الاستياء الشعبي» من تصرفات بعض النواب

النائب محمد أنور السادات

 

قال النائب محمد أنور عصمت السادات، عضو مجلس النواب، إننا نلمس حالة من «الاستياء الشعبي» لبعض التصرفات الفردية من بعض الزملاء النواب.

وأضاف «السادات»، خلال مداخلة تليفونية للحياة اليوم، مع الإعلامي تامر أمين، أن تصرفات بعض النواب داخل المجلس غير مقبولة سواء من قبل لقاء توفيق عكاشة للسفير الاسرائيلي وإصراره على صحة موقفه أو موقف النائب كمال أحمد من الاعتداء على زميله توفيق عكاشة.

وتابع النائب: ‘‘إدارة الجلسات مازالت تحتاج إلى الانضباط ومزيد من المهنية حتى يؤدي البرلمان دوره، مشيرًا إلى أن رئيس مجلس النواب يتعرض لضغط نفسي بسبب عدم الانضباط بالجلسات لكنه يحتاج للتحكم في أدائه.’’

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