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القضاء على إرهابيين فى البويرة وتدمير مخبأ فى تيزى اوزو

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القضاء على إرهابيين فى البويرة وتدمير مخبأ فى تيزى اوزو القضاء على إرهابيين فى البويرة وتدمير مخبأ فى تيزى اوزو

>تمكنت قوة للجيش الوطنى الشعبى بولاية البويرة اليوم الثلاثاء من القضاء على إرهابيين إثنين واسترجاع أسلحة وكمية من الذخيرة خلال عملية بحث وتمشيط لا تزال متواصلة .

وجاء فى بيان لوزارة الدفاع الوطنى أنه فى إطار مكافحة الارهاب، قضت قوة للجيش الوطنى الشعبى تابعة للقطاع العملياتى بالبويرة بإقليم الناحية العسكرية الأولى على إرهابيين إثنين اثر عملية بحث وتمشيط بالقرب من القادرية كما تم استعادة سلاحين رشاشين من طراز كلاشنيكوف وكمية من الذخيرة ومنظار ميدان وهاتف نقال .

من جهة أخرى، تمكنت قوات للجيش الوطنى الشعبى من تدمير مخبأ يحتوى على مواد متفجرة بولاية تيزى اوزو بإقليم الناحية العسكرية الأولى وحجز قنبلة ومدفعين تقليديى الصنع بكل من ولايتى قسنطينة وسكيكدة بإقليم الناحية العسكرية الخامسة.
>كما تم ـ من جانب آخر ـ القبض على 13 مهاجرا غير شرعى بكل من ولايتى وهران وتلمسان .
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