كونفيدينشال: مفاجأة كبرى.. رئيس ريال مدريد ينوي الاستقالة و ' يدعو لانتخابات مبكرة '

بحسب تقرير صحفية، ينوي فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد في تقديم استقالته من منصبه على أن "يدعو لانتخابات مبكرة في قلعة الملكي".

هاتفات معادية وصافرات استهجان انطلقت من مدرجات ريال مدريد تجاه بيريز عقب الخسارة في الدربي أمام أتليتكو مدريد.

وفي خطوة مفاجأة أكدت صحيفة (كوندفيدينسيال) الإسبانية نية بيريز في تقديم استقالته من منصب كرئيس للنادي الملكي.

وأوضحت الصحيفة أن رئيس ريال مدريد أخبر مقربين منه جاهزيته "للدعوة لانتخابات مبكرة الصيف المقبل داخل ريال مدريد وإعطاء فرصة للآخرين".

وفي حالة صحة التقرير الإسباني فسوف يعلن بيريز استقالته من منصبه قبل عام من نهاية ولايته.

ويحتل ريال مدريد المركز الثالث برصيد 54 نقطة بفارق 12 نقطة عن المتصدر برشلونة و4 نقاط عن أتليتكو الثاني ويبتعد عن فياريال الرابع بنقطتين.

في دوري أبطال أوروبا قطع الملكي شوطا كبيرا نحو دور ربع النهائي بعد الفوز ذهابا على روما في العاصمة الإيطالية 2-0. ويستعد لمواجهة الإياب الأسبوع المقبل.