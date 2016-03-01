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أحمد رؤوف يسجل 5 أرقام بالهاتريك في مرمى إنبي

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أحمد رؤوف يسجل 5 أرقام بالهاتريك في مرمى إنبي أحمد رؤوف يسجل 5 أرقام بالهاتريك في مرمى إنبي

"ماكليش شخص جيد للغاية، سوف تحبونه" هكذا وصف جون كروس كبير كتاب كرة القدم بصحيفة "ميرور" الإنجليزية أليكس ماكليش مدرب الزمالك الجديد في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com.

وتوقع كروس أن يستعيد ماكليش وتيرة النجاح مجددا مع الزمالك. كما نفى فكرة أن تكون خطط الاستكلندي مملة.

وصرح كروس لـFilGoal.com "ماكليش مدرب صاحب خبرة كبيرة للغاية. شخص رائع وسوف تحبونه كثيرا".

واستكمل "أعتقد أنه سوف يستعيد وتيرة النجاح مجددا".

ماكليش دفاعي؟

وعن طريقة لعبه الدفاعية وانتقادات الأسلوب التكتيكي الممل الدائمة له، أجاب "هو أقل في نقطة الهجوم من مارتن يول".

ثم استدرك "لكنني لا أعتقد أن أسلوبه ممل على الإطلاق. هو صارم ويخضع لنسق محدد".

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وكان ماكليش قد وصل القاهرة لتولي مهمة تدريب الزمالك يوم الجمعة الماضي، وسيتولى قيادة الفريق فنيا عقب مباراة الإنتاج الحربي بالدوري.

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