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في مباراة طولان الأولى.. سموحة يهزم المقاصة 4-3

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في مباراة طولان الأولى.. سموحة يهزم المقاصة 4-3 في مباراة طولان الأولى.. سموحة يهزم المقاصة 4-3

حقق سموحة فوزا مثيرا على ضيفه المقاصة بأربعة أهداف مقابل 3 في المباراة التي جمعتهما على استاد الإسكندرية الجولة الـ20 من الدوري المصري الممتاز.

وحقق الفريق السكندري الفوز في أول مبارياته مع مديره الفني الجديد حلمي طولان والذي تولى مسؤولية تدريب الفريق خلفا لميمي عبد الرازق.

وقفز سموحة ثلاثة مراكز ليصل إلى المركز الخامس برصيد 31 نقطة فيما تجمد رصيد المقاصة عند 33 نقطة في المركز الرابع.

وتقدم سموحة بالهدف الأول عن طريق أحمد تمساح مهاجم الفريق بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء سكنت شباك المقاصة في الدقيقة 20.

بعدها بثماني دقائق انطلق محمد حمدي زكي من الناحية اليمنى قبل أن يرسل عرضية لحسام باولو الذي تسلم الكرة وسددها بيسراه في الشباك لينتهي الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض بهدفين نظيفين.

ومع بداية الشوط الثاني أضاف محمد حمدي زكي لاعب الأهلي المعار لسموحة هدف فريقه الثالث برأسية رائعة حول بها ركنية من الناحية اليسرى لداخل شباك المقاصة.

وانتفض المقاصة بعدها سريعا بعد أن سجل نانا بوكو الهدف الأول له بطريقة رائعة في الدقيقة 50 بتسديدة بباطن القدم في الزاوية البعيدة لمهدي سليمان حارس سموحة.

وفي الدقيقة 54 أضاف حسني فتحي الهدف الثاني للمقاصة بعد تمريرة رائعة من هاني سعيد ليسددها الأول صاروخية في الشباك.

لكن بعدها بدقيقة واحدة فقط منح أحمد سعيد أوكا مدافع المقاصة فريقه السابق سموحة هدية بعد أن سجل له الرابع بالخطأ في مرماه بعد عرضية محمد حمدي زكي.

وفي الدقيقة 70 عاد المغربي عمر نجدي ليقلص الفارق من جديد بهدف ثالث للمقاصة بطريقة رائعة بعد أن سدد على الطائر من داخل منطقة الجزاء في شباك مهدي سليمان.

وحاول المقاصة الذي استحوذ على الكرة في الدقائق الأخيرة أن يسجل هدف التعادل لكن دون جدوى لتنتهي بفوز أصحاب الأرض 4-3.

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