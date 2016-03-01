جعفر يكشف لـ في الجول كواليس الصلح مع مرتضى منصور.. ' لم أعتذر '

كشف فاروق جعفر أحد رموز نادي الزمالك كواليس الصلح مع مرتضى منصور رئيس النادي.

و تصالح جعفر مع رئيس النادي الأبيض مرتضى منصور بعد خلاف وتبادل للاتهامات لأكثر من شهر. (طالع التفاصيل)

وتحدث جعفر لـFilGoal.com قائلا: "ذهبت إلى نادي الزمالك من أجل متابعة نجلي سيف والذي كان يشارك مع فريقه في الملعب الفرعي بالنادي".

وأضاف "وقتها جاء لي أحمد مرتضى منصور وقال لي: لنذهب لتلقي التحية على أليكس ماكليش وتدعم الزمالك. وذهبت معه".

وأكمل حديثه قائلا: أثناء ذهابنا إلى ماكليش قابلنا مرتضى منصور ولم أتطرق في حديثه معه على أي ما دار في الأيام الماضية".

وتابع "الجميع يهاجمني بسبب مصالحتي لمرتضى، لم أذهب لأي شخص في مكتبه. ذهبت إلى النادي ولم يمنعني أي شخص من ذلك".

تصريحات حادة وطلب من رئيس الزمالك

وأكد فاروق جعفر في حديثه لـFilGoal.com أنه كان "حادا" في حديثه مع مرتضى منصور.

وأوضح في ختام حديثه مع FilGoal.com إنه "طلبت من مرتضى منصور ترك ماكليش يعمل دون أي تدخل في عمله".