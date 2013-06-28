"سيدتي نت ".. تتابع انطلاق أسبوع ميلان لموضة الرجل

يقام في مدينة ميلان الإيطاليّة "أسبوع موضة الرجل لربيع وصيف 2014" الذي يعتبر بوابة عالميّة للأناقة الرجالية والمنصّة التي تنطلق منها الصرعات الملوّنة وخطوط الموضة. وتطلق تلك الموجة من الموضة أنامل أشهر المصمّمين، وتقدّمها أرقى دور الأزياء العالمية. وقد حظي أسبوع هذا العام بمشاركة المصمّم "جورجيو أرماني" و"دار دولتشي آند غابانا" و"دار كوتشي" و"فيفيان ووستود" و"دار فندي" و"دار إيترو" و"جون ريتشموند" و"دار برادا" و"دار فيرساتشي" وآخرين. ويُمكن القول إنّ الثياب الواسعة والقصّات المريحة الناعمة والخامات المنقوشة هي أبرز ملامح هذا الأسبوع، حيث ركّز المصمّمون على الثياب التي تُتيح للرجل حريّة الحركة بدلاً من التركيز على الثياب الرسمية الكلاسيكيّة. وقد ظهر الجاكيت كقطعة أساسيّة ومحور لأغلب العروض، خصوصاً أنّ جزءاً من القمصان قد أخذ شكل الجاكيت السائب وقام بوظيفته. كما أخرج بعض المصمّمين البيجامات الرجاليّة من غرف النوم، وقدّموها على منصّات العروض في محاولة للوصول إلى أقصى درجات الراحة والعمليّة في موضة الموسم القادم. وكان ثمّة ظهور للأقمشة والخامات ذات النقوش الحيوانيّة والهندسيّة والمورّدة وذات الملمس القطنيّ الناعم مع استخدام واسع للحرير والساتان والخامات اللماعة . وأخيرا فان ألوان الموسم القادم تميل إلى الظلال الغامقة مع ظهور ومضات من الوردي والأصفر والأزرق المضئ والبرتقالي وعودة قوية للأبيض بكل تدرجاته .

ومن منصات العروض في مدينة ميلان اخترنا لكم هذه الطلات التي تلقي الضوء على موضة الرجل لربيع وصيف عام 2014 والتي قد تناسب بعض الرجال وقد تثير اهتمام البعض الآخر وقد لا تجد قبولا عند آخرين .. ولكنها الموضة :