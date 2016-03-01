"وايت بلاس" WHITE PLUS سيروم معزّز للإشراق من كلارنس

سيروم معزّز للإشراق ذو كثافة ثلاثية Tri-Intensive Brightening Serum

لبشرة خالية من البقع، تتمتّع بتألّق صحي وصافية

تقدّم "كلارنس Clarins جيلاً جديداً من مستحضرات العناية المبيّضة للبشرة.

يتمحور جمال النساء حول التحكّم بشفافيّة البشرة بالتزامن مع اتّباع نهجٍ متعدّد المنافع. ولا يقتصر الموضوع على تباينات البشرة واللون المرتبطة بالميلانين، بل يمتدّ أيضاً إلى صفاء البشرة المدمج مع الترطيب والإمداد بالأكسيجين. وأدّت شراكة "كلارنس" Clarins مع معهد Institut Curie إلى عملٍ علميّ لم يسبق له مثيل في استكشاف أسباب تلوّن البشرة المفرط من خلال نظام MELA EXO SYSTEM. وسمحت نتيجة هذه الدراسات لـ"كلارنس Clarins بمنح النساء الآسيويّات بشرة مثاليّة وشفافة، بفضل ابتكار سيروم "وايت بلاس" لشفافيّة صافية المعزّز للإشراق وذو كثافة ثلاثيةWhite Plus Pure Translucency Tri-Intensive Brightening Serum مع مستخلصه النباتي الثمين بخصائص "مبيّضة قويّة": مستخلص فاكهة الأسيرولا. ويشكّل السيروم الجديد النتيجة التجميليّة لهذا الاكتشاف المهمّ، ويؤثّر مفعوله على الأبعاد الثلاثة للبشرة النقيّة والشفافة: التباين، والصفاء، واللون.

قامت مختبرات كلارنس Clarins Laboratories اليوم بعزل وتحديد المنافع الثمينة لمستخلص نباتي بخصائص "مبيّضة قويّة" من أجل ابتكار سيروم مبيّض ثوري.

إنّ مستخلص الأسيرولا الذي اختاره مركز أبحاث كلارنس Clarins Research يأتي من نبتة الأسيرولا التي تنمو في منطقة شمال شرقي البرازيل، وهي منطقة شبه قاحلة تتمتّع بمناخ دافئ وجاف. يتمّ حصاد فاكهة الأسيرولا شبه ناضجة قبل أن تُصبح حمراء من أجل تعزيز وضمان أعلى مستوى من المكوّنات النشطة. ويتمّ إجراء عملية الاستخلاص من الفاكهة النضرة التي يتمّ حصادها مع بداية النهار من أجل الحفاظ على محتواها من المكوّنات النشطة (لتفادي تلفها بفعل الأشعة ما فوق البنفسجية وبسبب الحرّ خلال النهار)، وتثبيتها عبر التجميد الفوري عند الحصاد.

الفعالية الموثوقة لمستخلصات الأسيرولا

لماذا الأسيرولا؟

مفيدة للجسم، ومفيدة للبشرة!

إنّ الأسيرولا هي من النباتات المفضّلة لدى الدكتور أوليفييه كورتان-كلارنس، مدير عام "كلارنس" Clarins، لأنّ فاكهتها تشتهر بمحتواها العالي من الفيتامين "سي" الطبيعي وبالجزيئات القويّة التي تعود بمنافع على البشرة، ممّا يجعلها غذاءً صحيّاً رائجاً. وكان مقتنعاً بأنّه يُمكن تكييف منافع هذه الفاكهة المذهلة في التطبيقات التجميليّة. انطلاقاً من هذه الفكرة وبعد دراسات إضافيّة حول الأسيرولا، ضمنت مختبرات أبحاث كلارنسClarins Research Laboratories الاستخدام الآمن لهذا المكوّن في المستحضرات التجميليّة وكشفت عن منافعه الاستثنائيّة.

مستخلص فاكهة الأسيرولا

مكوّن ثمين بخصائص "مبيّضة قويّة".

للمرّة الأولى، قام مركز أبحاث كلارنس Clarins Research بتحديد قدرة مستخلص فاكهة الأسيرولا على ضبط نظام MELA EXO SYSTEM من خلال الحدّ من الرسالة المتواجدة ضمن الحويصلات، وهي بروتينات تحفّز الإنتاج المفرط للميلانين. يؤثر مستخلص فاكهة الأسيرولا بقوة على الإنتاج الُفرط لمادة الميلانين، ممّا يساهم في تخفيض هذا الإفراط في إنتاج الميلانين بنسبة 24,5%* من أجل الموازنة الفعالة لتأثير الحويصلات* على إنتاج الميلانين.

تأثير مستخلص فاكهة الأسيرولا على إنتاج الميلانين عبر الحويصلات.

خاضع لتجارب مخبريّة

إنتاج الميلانين – ميكروغرام

الخلايا الكيراتيّة + الخلايا الميلانيّة

الأشعة ما فوق البنفسجية + الخلايا الكيراتيّة + الخلايا الميلانيّة

الأشعة ما فوق البنفسجية + الخلايا الكيراتيّة + الخلايا الميلانيّة + مستخلص فاكهة السيرولا

مستخلص بذور الأسيرولا

الأداء المزدوج لمستخلص الفاكهة ولمستخلص البذور.

بالإضافة إلى أداء مستخلص فاكهة الأسيرولا، يساعد مستخلص البذور على تعزيز إمداد الخلايا بالأكسيجين. إنّها منفعة إضافيّة لتحفيز إشراق وشفافيّة البشرة.

تأثير مستخلص بذور الأسيرولا على معدّل تنفّس الخليّة القاعديّة.

خاضع لتجارب مخبريّة

معدّل التنفس

الخلايا غير المُعالجة

خلايا مُعالجة بمستخلص بذور الأسيرولا

* خاضعة لتجارب مخبريّة. إنتاج مادة الميلانين تحت تأثير الحويصلات التي تفرزها الخلايا الكيراتيّة الخاضعة للأشعة ما فوق البنفسجية.

** خاضعة لتجارب مخبريّة.

سيروم معزّز للإشراق ذو كثافة ثلاثية Tri-Intensive Brightening Serum