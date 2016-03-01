ودّعي الشوائب مستحضرات Normaderm من Vichy

تعلم Vichy أنّ الحصول على بشرة مثالية قد يُشكّل تحدّياً في بعض الأحيان. فهي تدرك أنّ احتياجات النساء كما بشرتهنّ قد تتغيّر، وأنّهنّ سيشعرن بالانزعاج وعدم الراحة عندما لا تكون بشرتهنّ بأروع مظهر على الإطلاق. لهذا السبب، تُقدّم Vichy خبرتها الاستثنائية في مجال العناية بالبشرة المعرّضة للشوائب مع تركيز كبير على جعل المرأة مرتاحة وراضية على إطلالة بشرتها.

بالإضافة إلى ذلك، كلّ 8 من أصل 10 نساء يصرّحن أنّهن يعانين من الشوائب*، لذا فهنّ ينشدن مستحضراً شاملاً للعناية اليومية بالبشرة بغية التخلّص من كافّة العيوب والتي تشمل النقص في الترطيب، والشوائب والبقع إضافة إلى مظهر البشرة ولمعانها وملمسها، ومسامها الواسعة. لهذه الأسباب، تتدخّل Vichy مع استراتيجية فريدة تساعد النساء على استعادة تحكّمهن بالبشرة، وتكنولوجيا شاملة ومبتكرة تعد بمنح البشرة المعرّضة للشوائب مظهراً مختلفاً لا عودة عنه. فمستحضر Normaderm Beautifying Anti-Blemish Care يعيد إلى البشرة جمالها وإلى النساء ثقتهنّ بأنفسهنّ.

يمتاز Normaderm Beautifying Anti-Blemish Care بتركيبة مركّزة بمكوّنات فعّالة مدمجة لم يسبق أن تمّ استعمالها من قبل وهي الفي-ريزورسينول Phe-Resorcinol لمكافحة البكتيريا وإزالة العلامات التي يخلّفها حبّ الشباب، بالإضافة إلى مادّة Air Licium™ الخفيفة المضادة بشكل كبير للّمعان، لضمان ملمس بشرة نقية مع مسامات مخفيّة. وقد عُزّزت التركيبة بمكوّنات أساسية للعناية بالبشرة منها حمض الساليسيليك المضاد للالتهابات وحمض LHA المضاد للبكتيريا المعروفين بخصائصهما المقشّرة إنّما الملطّفة والمنقّية. أخيراً، أضيفت كميّة مثالية من الغليسيرين لمنح ترطيب لفترة طويلة. وبالتالي، يوفّر مستحضر Normaderm Beautifying Anti-Blemish Care حلاً كاملاً متكاملاً يستهدف بفعالية قصوى العلامات الخمسة للشوائب، ويناسب تماماً البشرة المختلطة والدهنية على حدّ سواء. والنتيجة، شوائب أقلّ بنسبة 75%، وآثار الحبوب أقلّ بنسبة 28%، ومسامات أضيق بنسبة 14%، لمعان أخفّ بنسبة 26%، والبشرة تحافظ على ترطيب عميق لمدة 24 ساعة.

يضفي القوام الخفيف جدّاً، المرطّب والمنعش راحة قصوى ومتعة لدى الاستعمال. إنّه الأساس الممتاز للمكياج بما أنّ البشرة تمتصّه بسهولة، ما يتيح للنساء بتطبيق المكياج بعد وضعه على الفور.

ولتلبية كلّ احتياجات البشرة المعرّضة للشوائب، ابتكر علماء وخبراء Vichy روتين Normaderm المتكامل للتنظيف والعناية واستهداف كافّة المشاكل. تحتوي مستحضرات التنظيف على الجل الأكثر مبيعاً والتونر والمستحضر 3 في 1: منظّف + مقشّر + ماسك ، والتي تنظّف وتنقّي البشرة من العمق. أمّا تشكيلة العناية فتتألّف من العناية لتجميل البشرة ومقاومة الشوائب، والعناية لمقاومة التجاعيد والعناية الليلية نايت ديتوكس، بغية إصلاح الشوائب وتحسين مظهر البشرة المختلطة والدهنية. أخيراً، يستهدف Hyaluspot بقعاً عنيدة محدّدة.

بعد الاستعمال المنتظم لروتين Normaderm، تبدأ البشرة بالحصول على مظهر نقيّ وخالٍ من الشوائب، مع إشراقة منعشة صحية، ما يساعد كلّ امرأة على الشعور بالثقة والسعادة لإبراز وجهها الجميل أمام العالم بأسره.