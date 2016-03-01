مكياج باربي المحجبة للمرأة السعودية

تحبّ المرأة السعودية الابتكارات الجديدة في عالم التجميل. من هنا، اخترنا لك صيحة جديدة من وحي باربي المحجبة. يمكنك اعتماد المكياج الزهري لإطلالات النهار الناعمة أو المكياج البنفسجي بشكل سموكي جديد لـ مكياج قوي.

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مكياج زهري على طريقة باربي المحجبة:

اختارت hijarbi المكياج الزهري مع الحجاب الأزرق. ننصحك بتجربة هذه الإطلالة في هذا الفصل.

أولاً: تتميز باربي بـ الأيلاينر الأسود على الخط الفاصل بين الجفن المتحرك والجفن الثابت. فإذا كنت تحبّين هذا النوع من المكياج، فلن يكون عليك سوى الالتزام بهذه النقطة.

بالنسبة إلى الظلال الزهري: ننصحك بتطبيقه على الجفن المتحرك بشكلٍ يبدأ رفيعاً، ثم يعرض بالتدرّج على شكل جانح. انتقلي بعد ذلك إلى الأيلاينر، وارسمي خطاً رفيعاً على طول خط الرموش، قبل البدء بأيلاينر باربي، الذي سبق وذكرناه في النقطة الأولى.

لا تنسي تكثيف رموشك بالماسكرا .

وأخيراً، ضعي أحمر الشفاه الزهري للحصول على شفاه باربي.



مكياج سموكي على طريقة باربي المحجبة:

إذا كنت تبحثين عن مكياج عصري للعيون العربية، ننصحك بتجربة الظلال البنفسجي على الزاوية الخارجية للجفن العلوي، ثم ارسمي خطاً رفيعاً بالظلال عينه على الخط الفاصل بين الجفن المتحرك والثابت. ولا تنسي تطبيق الأيلاينر الرفيع الأسود على طول خط الرموش مع الماسكرا.

وهنا أيضاً، ننصحك باختيار لون أحمر شفاه من لون ظلال العيون.

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