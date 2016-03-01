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أسرع وصفة لتنعيم الشعر

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يعتبر الشعر الناعم والمملّس من أكثر الاتجاهات المنتشرة في عالم التسريحات. لمواكبة هذه الموضة، تضطر المرأة العربية إلى استخدام كلّ وسائل تمليس الشعر، التي تُعتبر مضرّة بفروة الرأس، في أغلب الأحيان، وتؤدي إلى تقصف الأطراف. لذلك، أنت بحاجة إلى خلطة طبيعية تساعدك على تمليس شعرك من جهة، والحفاظ على صحّته من الجهة الأخرى.

إليك أفضل علاج طبيعي لتمليس الشعر بشكل صحيّ، وستتفاجئين بالنتيجة المذهلة:

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المكونات:
•4 ملاعق كبيرة من عصير الليمون
•كوب واحد من زيت جوز الهند
•ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون
•3 ملاعق كبيرة من دقيق الذرة

طريقة التحضير:
-ضعي كلّ المكوّنات وامزجيها جيداً حتى يشتدّ الخليط
-طبّقي الخلطة على شعرك
-ضعي قبّعة الاستحمام، ثمّ منشفة ساخنة على رأسك
- اتركي الخليط على شعرك لمدة ساعة.

هذا العلاج المنزلي سيترك شعرك صحياً، ناعماً ولامعاً!

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سيدتي

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