دراسة: السجائر الإلكترونية تحوى مواد سامة تسبب العقم

حذرت دراسة طبية حديثة أشرف عليها باحثون من جامعة بابتيست بهونج كونج من أضرار صحية جديدة محتملة للسجائر الإلكترونية، والتى تم تطويرها فى الأصل للحد من أضرار السجائر التقليدية ولمساعدة المدخنين على الإقلاع عن هذه العادة الضارة.

وتتسبب السجائر الإلكترونية بخطورة كبيرة أكثر مما نعتقد، على حد قول الباحثين، وكشفوا ولأول مرة أنها تحتوى على مواد سامة تسبب العقم ومشاكل الإنجاب، وحدوث خلل فى تكوين الجنين واضطراب الغدة الدرقية، وهو ما يعد أمرًا خطيرًا.

وأضاف الباحثون أن السجائر الإلكترونية تحتوى أيضًا على مليون ضعف كمية السموم الموجودة فى الهواء الملوث، وكما ترفع خطر الإصابة بالسرطان نظرًا لاحتوائها على العديد من المواد الكيماوية الضارة مثل الفورمالدهيد والهيدروكربونات العطرية متعددة الحلقات "PAHs"، وهما من المسرطنات المعروفة والضارة جدا بالصحة.

ونادى الباحثون بضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لمنع تداول واستخدام السجائر الإلكترونية، وذلك حسبما نشر على الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية اليوم.

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