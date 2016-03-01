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﻿غضب سياسي في ألمانيا من تزوير نتنياهو أقوالا لميركل

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﻿غضب سياسي في ألمانيا من تزوير نتنياهو أقوالا لميركل ﻿غضب سياسي في ألمانيا من تزوير نتنياهو أقوالا لميركل

نتينياهو وميركل

ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت الاسرائيلية، أن حالة من الغضب تسود مكتب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، بعد إقدام رئيس الاسرائيلية بنيامين نتنياهو على تزوير تصريحات ميركل حول حل الدولتين، لأغراض شخصية.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين في الحكومة الألمانية قولهم، إن قول نتنياهو أن ميركل غيّرت مواقفها بشأن عملية السلام الإسرائيلية الفلسطينية، غير صحيح على الإطلاق، وقد اثار دهشة ميركل، التي اكدت التزام المانيا بدفع مسيرة السلام إلى الأمام، على اساس حل الدولتين، موضحة انه رغم ان الظروف الحالية ليست مناسبة للتقدم الشامل، لكن يمكن إحراز تقدم في أماكن معينة، مؤكدة استعداد المانيا للمساعدة في التوصل إلى حل الدولتين، ، حسب موقع”Syrian News Station” السوري.

وأكد المسؤولون الألمان أن مكتب ميركل فوجئ جدا بتصريحات نتنياهو، وأكدوا انه لم يطرأ أي تغيير على موقف المستشارة بشأن القضية الفلسطينية، وأنها أكدت ذلك خلال حديثها مع نتنياهو على ضرورة العمل من اجل اعادة احياء العملية السياسية مع الفلسطينيين وصولا الى حل الدولتين.

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