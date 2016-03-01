صور| مدير الأمن يعقد لقاء مع شباب وهيئة التدريس كلية التربية بالوادى الجديد‎

عقد اللواء محمد قاسم، مدير أمن الوادي الجديد، لقاءًا موسعًا مع أعضاء هيئة التدريس وأساتذة كلية التربية، جامعة أسيوط، فرع الوادي الجديد، بحضور لفيف من طلبة وطالبات الكلية.

تضمنت زيارة مدير أمن الوادي الجديد لكية التربية بمدينة الخارجة، تفقد مدرجات ومعامل الكلية ومتحف الفنون بالكلية، يرافقه الأستاذ الدكتور نصر محمد محمود، عميد الكلية، والأستاذ الدكتور ناصر عامر، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة نجوى أحمد واعر، مدير وحدة ضمان الجودة، و لفيف من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والسادة العاملين بالكلية.

كما كرم مدير أمن الوادي الجديد، وعميد كلية التربية بالخارجة، عددًا من الطلبة المتميزين في الأنشطة الطلابية والتربوية والمسابقات والأنشطة الرياضية بالكلية.

أكد قاسم، أن مديرية الأمن تفتتح أبوابها أمام الجماهير لاستقبالهم في كافة مشاكلهم المتعلقة بالأمن فضلًا عن التواصل المجتمعي مع أبناء الإقليم لخدمة المجتمع الواحاتي، كما كرمت كلية التربية مدير الأمن الوادي الجديد وقيادات المديرية في ختام زيارته للكلية .